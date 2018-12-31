Djedje hamlesi
Yönetim, Ankaragücü ile sorunlar yaşayan Brice Dja Djedje’yi gündemine aldı. Sezonu kapatan Onazi’nin boşluğunun 28 yaşındaki yıldızın transferi ile doldurulması bekleniyor.
Karadeniz ekibinde teknik direktör Ünal Karaman, Onazi'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmış olmasının ardından o bölge için takviye beklentisine girdi. Slovak futbolcu Juraj Kucka'nın takımda tutulması yönünde karar alınmasına rağmen, 52 yaşındaki hocanın ön liberoda alternatif bir oyuncu daha istemesi üzerine bordo-mavililer, Ankaragücü ile sorunlar yaşadığı iddia edilen Fildişi Sahilli Brice Dja Djedje'yi gündemine aldı. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takıma sezon başında İngiltere Premier Lig kulübü Watford'dan transfer edilmiş ve 2 senelik imza atmıştı.
AYRILMAK İSTİYOR
Ligin ilk devresinde Ankaragücü'nde 10 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu ekonomik sorunlar nedeniyle menajerine Ankara ekibinden ayrılmak istediğini iletti. Yönetim ise Ankaragücü'nün onayı olmadan Djedje ve menajeri ile masaya oturmama kararı verdi. Sorunun, futbolcu ve kulübü arasında çözülmesini beklenecek, ardından hamle yapılacak. Fildişi Sahilli yıldız, daha önce Fransız ekipleri Marsilya ve Lens'te forma giymişti. Hırslı oyuncu yapısı ile bilinen Djedje, stil olarak da Onazi'ye benziyor.
7 MAÇTA FORMA GİYDİ
Brıce Dja Djedje, Fildişi Sahili Milli Takım formasını da 7 maçta giydi. Ankaragücü, Djedje'nin görev yaptığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, 4 kez mağlubiyet yaşadı.
BRiCE DJEDJE KiMDiR?
D. TARİHİ: 23 ARALIK 1990
D. YERİ: FiLDiŞi SAHiLi
BOY: 1.76 / KiLO: 71
POZİSYON: ÖN LİBERO
KULÜBÜ: ANKARAGÜCÜ
TAKIM MAÇ GOL
E. GAILLARD | 105 | 6
O. MARSILYA | 70 | 1
RC LENS | 14 | 0
WATFORD | 2 | 0
ANKARAGÜCÜ | 10 | 0
MiLLi TAKIM | 7 | 0
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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