Burak’a mesaj – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Burak’a mesaj

Burak’a mesaj

5-0'lık maçı sonrası süresik bırakılan 'ın nereye olacağı henüz netleşmedi.

5-0'lık maçı sonrası süresik bırakılan 'ın nereye olacağı henüz netleşmedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise Burak Yılmaz'a instagram üzerinden gönderme yaptı. Ağaoğlu, paylaşımında "Kaybetmeyi istemediğin şey için savaşmıyorsan, kaybettiğin zaman ağlama" (Bir atasözü) diye yazdı.

  1. 31.12.2018
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