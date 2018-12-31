Burak’a mesaj

5-0'lık Yeni Malatyaspor maçı sonrası süresik kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın nereye transfer olacağı henüz netleşmedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise Burak Yılmaz'a instagram üzerinden gönderme yaptı. Ağaoğlu, paylaşımında "Kaybetmeyi istemediğin şey için savaşmıyorsan, kaybettiğin zaman ağlama" (Bir Trabzon atasözü) diye yazdı.