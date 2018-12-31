Burak’a mesaj
5-0'lık Yeni Malatyaspor maçı sonrası süresik kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın nereye transfer olacağı henüz netleşmedi.
5-0'lık Yeni Malatyaspor maçı sonrası süresik kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın nereye transfer olacağı henüz netleşmedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise Burak Yılmaz'a instagram üzerinden gönderme yaptı. Ağaoğlu, paylaşımında "Kaybetmeyi istemediğin şey için savaşmıyorsan, kaybettiğin zaman ağlama" (Bir Trabzon atasözü) diye yazdı.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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