Bonservisimi verin gideyim – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Bonservisimi verin gideyim

Bonservisimi verin gideyim

Süresiz bırakılan Onur'a Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, teklif yapmıştı.

Süresiz bırakılan Onur'a Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, teklif yapmıştı. Ancak ekibi maliyeti yüksek olduğu gerekçesiyle vazgeçti. Öte yandan Onur'un kamp öncesi yönetimle bir araya geleceği ve alacaklarına karşılık bonservisini isteyeceği ifade edildi. Tecrübeli eldivenin 2.1 milyon euro'luk alacağı var.

  1. 31.12.2018
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