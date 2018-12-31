Bonservisimi verin gideyim
Süresiz kadro dışı bırakılan Onur'a Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, teklif yapmıştı.
Süresiz kadro dışı bırakılan Onur'a Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, teklif yapmıştı. Ancak İstanbul ekibi maliyeti yüksek olduğu gerekçesiyle vazgeçti. Öte yandan Onur'un kamp öncesi yönetimle bir araya geleceği ve alacaklarına karşılık bonservisini isteyeceği ifade edildi. Tecrübeli eldivenin 2.1 milyon euro'luk alacağı var.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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