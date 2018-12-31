Bonservisimi verin gideyim

Süresiz kadro dışı bırakılan Onur'a Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, teklif yapmıştı. Ancak İstanbul ekibi maliyeti yüksek olduğu gerekçesiyle vazgeçti. Öte yandan Onur'un kamp öncesi yönetimle bir araya geleceği ve alacaklarına karşılık bonservisini isteyeceği ifade edildi. Tecrübeli eldivenin 2.1 milyon euro'luk alacağı var.