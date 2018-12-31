Bongonda geri gelsin

Karadeniz ekibinde bir dönem kiralık olarak forma giyen fakat yeteri kadar süre bulamadığı için gönderilen Theo Bongonda, Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'de oynuyordu. Waregem ile 21 maça çıkan ve 5 gol, 6 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki Belçikalı sol kanat, kadro dışı bırakıldı. Trabzon-spor taraftarı da sosyal medyadan kampanya başlatarak Bongonda'nın kiralanmasını talep etti.