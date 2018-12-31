Bongonda geri gelsin
Karadeniz ekibinde bir dönem kiralık olarak forma giyen fakat yeteri kadar süre bulamadığı için gönderilen Theo Bongonda, Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'de oynuyordu.
Karadeniz ekibinde bir dönem kiralık olarak forma giyen fakat yeteri kadar süre bulamadığı için gönderilen Theo Bongonda, Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'de oynuyordu. Waregem ile 21 maça çıkan ve 5 gol, 6 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki Belçikalı sol kanat, kadro dışı bırakıldı. Trabzon-spor taraftarı da sosyal medyadan kampanya başlatarak Bongonda'nın kiralanmasını talep etti.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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