Bongonda geri gelsin – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Bongonda geri gelsin

Bongonda geri gelsin

ekibinde bir dönem kiralık olarak forma giyen fakat yeteri kadar süre bulamadığı için gönderilen , ekiplerinden 'de oynuyordu.

ekibinde bir dönem kiralık olarak forma giyen fakat yeteri kadar süre bulamadığı için gönderilen , ekiplerinden 'de oynuyordu. Waregem ile 21 maça çıkan ve 5 gol, 6 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki Belçikalı sol kanat, kadro dışı bırakıldı. Trabzon-spor taraftarı da sosyal medyadan kampanya başlatarak Bongonda'nın kiralanmasını talep etti.

  1. 31.12.2018
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