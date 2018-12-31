Ahmet Ağaoğlu: "Mükafatını aldığımız bir sene diliyorum"

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında 2019 yılının ülkeye ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini dileyerek, yeni yılın Trabzonspor taraftarlarının beklenti ve özlemlerini gidermek için de yeni bir başlangıç olmasını temenni etti. Karamsarlığa kapılmadan yol alacaklarını kaydeden Ağaoğlu, "Gücümüze inanarak ve hiçbir koşulda karamsarlığa kapılmadan yol alacağız. Bizler Trabzonsporumuzu her daim ileriye taşımanın heyecanı ve gayreti içinde yolumuza devam ederken karşılaşacağımız engeller bizi yıldırmamalı. Bugün gelinen nokta itibarıyla sahada mücadelesi ile bizi onurlandıran, özlediğimiz oyunu ve duruşu sergileyen bir takım var. Bunun tadını çıkardığımız ve mükafatını aldığımız bir sene diliyorum. Şahsen ben, bordo-mavili futbolcularımızın sahadaki mücadelelerinden ve büyük Trabzonspor ailesinin birlik ve dayanışmasından doğacak başarılarla dolu bir senenin bizleri beklediğine tüm kalbimle inanıyorum" diye konuştu.

"TRABZONSPOR KURTULUŞ MÜCADELESİ VERMEKTEDİR"

Yeni yılın da ekonomik olarak darboğazın pençesinde geçeceğini ifade eden Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Yönetim olarak geride bıraktığımız sene olduğu gibi bu sene de ekonomik darboğazın pençesinde geçecek. Taraftarlarımızdan bu durumu göz önünde bulundurmalarını önemle rica ediyorum. Trabzonsporumuz bir kurtuluş mücadelesi vermektedir. Yeniden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmaya çalışmaktadır. Bizler bunları yaparken büyük camiamızın bizimle birlikte yan yana durması, bugüne kadar yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Biz biriz, biz Trabzonsporuz. Yeni yılda da temel hedeflerimiz olan açıklık ve şeffaflıktan ödün vermeden yeni gelir kalemleri, yeni sponsorluklar yaratarak kulübümüz için var gücümüzle çalışıyor olacağız. Şahsım ve yönetim kurulum adına, Bordo-Mavi formayı terleten tüm sporcularımıza, teknik ekiplerimize, kulübümüzün profesyonel çalışanlarına, iş ortaklarımız ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. 2019 yılı, Trabzonspor camiasına, taraftarlarımıza, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirsin."