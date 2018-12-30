FFP ile ilgili sıkıntı yaşamak istemeyen bordo-mavililerin teklifinin 450 bin euro olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki stoperin Trabzospor'a gitmek istemesi, transferin önünü açıyor. Karadeniz Fırtınası, Kızılyıldız'ın talep ettiği 1 milyon euro'ya çıkmak istemiyor. İki kulübün 750 bin euro civarında anlaşması ve transferin imzaya dökülmesi bekleniyor.



SAVIC'IN 3 ALTERNATİFİ VAR



Karadeniz ekibi, transferdeki 1 numaralı hedefi olan Vujadin Savic'te mutlu sona ulaşamazsa alternatifleri hazır. Bordo-mavili kulübün listesinde ABD'li Walker Zimmerman, Venezuellalı Wilker ve Brezilyalı Naldo var. Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Ünal Karaman, stoper transferinin Antalya kampına yetişmesini istiyor. Bu yöndeki kararını yönetime iletti. Bordo-mavili idareciler de savunmaya yapacakları transfer için dört koldan bastırıyorlar.