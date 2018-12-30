Trabzonspor'dan Savic için 450 bin Euro
Sırp basını, Kızılyıldız’ın kaptanı Vujadin Savic için Trabzonspor’un 1 milyon euro önerdiğini yazmıştı.
FFP ile ilgili sıkıntı yaşamak istemeyen bordo-mavililerin teklifinin 450 bin euro olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki stoperin Trabzospor'a gitmek istemesi, transferin önünü açıyor. Karadeniz Fırtınası, Kızılyıldız'ın talep ettiği 1 milyon euro'ya çıkmak istemiyor. İki kulübün 750 bin euro civarında anlaşması ve transferin imzaya dökülmesi bekleniyor.
SAVIC'IN 3 ALTERNATİFİ VAR
Karadeniz ekibi, transferdeki 1 numaralı hedefi olan Vujadin Savic'te mutlu sona ulaşamazsa alternatifleri hazır. Bordo-mavili kulübün listesinde ABD'li Walker Zimmerman, Venezuellalı Wilker ve Brezilyalı Naldo var. Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Ünal Karaman, stoper transferinin Antalya kampına yetişmesini istiyor. Bu yöndeki kararını yönetime iletti. Bordo-mavili idareciler de savunmaya yapacakları transfer için dört koldan bastırıyorlar.
- 30.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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