Trabzonspor'dan Savic için 450 bin Euro
30 Aralık 2018, Pazar
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'dan Savic için 450 bin Euro

Trabzonspor'dan Savic için 450 bin Euro

Sırp basını, Kızılyıldız’ın kaptanı için ’un 1 milyon euro önerdiğini yazmıştı.

FFP ile ilgili sıkıntı yaşamak istemeyen bordo-mavililerin teklifinin 450 bin euro olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki stoperin Trabzospor'a gitmek istemesi, transferin önünü açıyor. Fırtınası, Kızılyıldız'ın talep ettiği 1 milyon euro'ya çıkmak istemiyor. İki kulübün 750 bin euro civarında anlaşması ve transferin imzaya dökülmesi bekleniyor.

SAVIC'IN 3 ALTERNATİFİ VAR

Karadeniz ekibi, transferdeki 1 numaralı hedefi olan 'te mutlu sona ulaşamazsa alternatifleri hazır. Bordo-mavili kulübün listesinde ABD'li Walker Zimmerman, Venezuellalı Wilker ve Brezilyalı Naldo var. Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör , stoper transferinin Antalya kampına yetişmesini istiyor. Bu yöndeki kararını yönetime iletti. Bordo-mavili idareciler de savunmaya yapacakları transfer için dört koldan bastırıyorlar.

  1. 30.12.2018
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