Trabzonspor'da Rodallega tüm teklifleri reddetti
30 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'da Rodallega tüm teklifleri reddetti

Trabzonspor'da Rodallega tüm teklifleri reddetti

İlk yarıda fileleri 9 kez sarsan 33’lük yıldız kontratı hakkında konuştu: "’dan teklif çok. Ancak şu an çantamı alıp buradan gitmem."

'un ilk yarıdaki başarısında büyük pay sahibi olan , basınına açıklamalarda bulundu. GolCaracol'e konuşan tecrübeli oyuncu, ciddi teklifler aldığını ancak şampiyonluk yolundaki Trabzonspor'u bırakmayacağını söyledi. 33 yaşındaki futbolcu "Geleceğim şu an için belirsiz. Trabzonspor ile devam eden bir sözleşmem var. Kulübüm bu süre içinde benimle sözleşme yenileyecek mi yenilemeyecek mi bunu göreceğiz. Kolombiya'daki takımlarla iletişimim oldu. Beni aradılar ve gelmemi beklediler" ifadesini kullandı.


'HAZİRANDA BAKACAĞIZ'


Hugo Rodallega şöyle konuştu: "Geçerli bir sözleşmem var ve ayrılmam gerekiyorsa bu ücretin ödenmesi gerekiyor. Ama bu bedeli ödemek zor görünüyor. Haziran'da serbest kalıyorum. O zaman ya ülkeme geri döneceğim ya da kariyerime Avrupa'da devam edeceğim. Kolombiya'ya geri dönüp futbol oynamam tamamen sözleşmemle alakalı bir durum. Bildiğiniz gibi şu an çantamı alıp buradan ayrılamam. Eğer böyle yaparsam kulübüme saygısızlık etmiş olurum. Ancak haziran ayında uygun bir teklif gelirse buna o zaman karar verebilirim."

1 YIL DAHA DEVAM

Yönetim şu aşamada Huga Rodallega ile ilgili bir görüş bildirmedi. Ancak kulübe olan bağlılığı ve şehirle uyumu göz önüne alınarak kontratını 1 yıl daha uzatmayı düşünüyorlar. Bordo-mavililerin kısa süre içerisinde 33 yaşındaki forvetin menajeriyle bir araya gelip, geleceğini masaya yatırması bekleniyor.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Rodallega 9 golle, Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında iddialı hale gelmesinde büyük rol oynadı.


İŞTE GERÇEK KAPTAN

Sakatlığı bulunan 'nın ikinci yarının ilk maçı olan karşılaşmasını kaçırma ihtimali bulunuyor. Ancak Arjantinli futbolcunun, takımın yakaladığı ahengin korunması için Antalya kampında mutlaka bulunmak istiyor. Tedavisine de kampta devam edilecek.

TEKLİF YAĞIYOR

Fırtına'da fazla forma şansı bulamayan Batuhan Artarslan ile kanat oyuncusu Abdülkadir Parmak'a ilgi büyük. iki ismi kampta son kez deneyecek.

  1. 30.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da Rodallega tüm teklifleri reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN