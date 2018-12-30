Trabzonspor'da Rodallega tüm teklifleri reddetti
İlk yarıda fileleri 9 kez sarsan 33’lük yıldız kontratı hakkında konuştu: "Kolombiya’dan teklif çok. Ancak şu an çantamı alıp buradan gitmem."
Trabzonspor'un ilk yarıdaki başarısında büyük pay sahibi olan Hugo Rodallega, Kolombiya basınına açıklamalarda bulundu. GolCaracol'e konuşan tecrübeli oyuncu, ciddi teklifler aldığını ancak şampiyonluk yolundaki Trabzonspor'u bırakmayacağını söyledi. 33 yaşındaki futbolcu "Geleceğim şu an için belirsiz. Trabzonspor ile devam eden bir sözleşmem var. Kulübüm bu süre içinde benimle sözleşme yenileyecek mi yenilemeyecek mi bunu göreceğiz. Kolombiya'daki takımlarla iletişimim oldu. Beni aradılar ve gelmemi beklediler" ifadesini kullandı.
'HAZİRANDA BAKACAĞIZ'
Hugo Rodallega şöyle konuştu: "Geçerli bir sözleşmem var ve ayrılmam gerekiyorsa bu ücretin ödenmesi gerekiyor. Ama bu bedeli ödemek zor görünüyor. Haziran'da serbest kalıyorum. O zaman ya ülkeme geri döneceğim ya da kariyerime Avrupa'da devam edeceğim. Kolombiya'ya geri dönüp futbol oynamam tamamen sözleşmemle alakalı bir durum. Bildiğiniz gibi şu an çantamı alıp buradan ayrılamam. Eğer böyle yaparsam kulübüme saygısızlık etmiş olurum. Ancak haziran ayında uygun bir teklif gelirse buna o zaman karar verebilirim."
1 YIL DAHA DEVAM
Yönetim şu aşamada Huga Rodallega ile ilgili bir görüş bildirmedi. Ancak kulübe olan bağlılığı ve şehirle uyumu göz önüne alınarak kontratını 1 yıl daha uzatmayı düşünüyorlar. Bordo-mavililerin kısa süre içerisinde 33 yaşındaki forvetin menajeriyle bir araya gelip, geleceğini masaya yatırması bekleniyor.
TAKIMIN EN GOLCÜSÜ
Rodallega 9 golle, Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında iddialı hale gelmesinde büyük rol oynadı.
İŞTE GERÇEK KAPTAN
Sakatlığı bulunan Jose Sosa'nın ikinci yarının ilk maçı olan Başakşehir karşılaşmasını kaçırma ihtimali bulunuyor. Ancak Arjantinli futbolcunun, takımın yakaladığı ahengin korunması için Antalya kampında mutlaka bulunmak istiyor. Tedavisine de kampta devam edilecek.
TEKLİF YAĞIYOR
Fırtına'da fazla forma şansı bulamayan Batuhan Artarslan ile kanat oyuncusu Abdülkadir Parmak'a ilgi büyük. Ünal Karaman iki ismi kampta son kez deneyecek.
- 30.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Trabzonspor'da Rodallega tüm teklifleri reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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