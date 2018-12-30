Trabzonspor Esteban ile feshediyor
30 Aralık 2018, Pazar
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Esteban ile feshediyor

Trabzonspor Esteban ile feshediyor

Bordo-mavililerde kaleci , alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Trabzonsporlu idareciler, Kosta Rikalı eldivenin menajeriyle görüşüp 'resmi fesih' için büyük oranda anlaşmaya vardı. Yönetim, böylece tehlikesini savuşturmuş oldu.

MBIA HEYECANI

Ogenyi Onazi'nin sezonu kapatması üzerine yönetim, eski oyuncuları Mbia'ya kanca atmıştı. Bu gelişme taraftarları da heyecanlandırdı. 32 yaşında, 1.90 boyundaki ismin şehri tanıması avantaj olarak görülüyor. Mbia da istiyor.

7 İSİM YOLCU

, devre arasında kadrosunda ciddi bir değişime gidiyor. Bordo-mavililer 7 isimle yollarını ayıracak. , , , , Semih Karadeniz, ve gönderilecek. Yabancı oyuncu transferi ve gençlerle yerleri dolacak.

BEHLÜL VE KEREM 1461'DE

Altyapının yetenekli isimleri Behlül Aydın ve Kerem Baykuş pilot takım olan 1461 Trabzon'a gönderildi. İki genç oyuncu burada tecrübe kazandıktan sonra yeniden bordo-mavili kulübe dönecekler. 18 yaşındaki iki futbolcudan önce Osman Karnapoğlu, Sefa Kara ve Koray Kılınç da pilot takıma gönderilmişti

  1. 30.12.2018
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