Trabzonspor Esteban ile feshediyor
Bordo-mavililerde kaleci Esteban Alvarado, alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
Trabzonsporlu idareciler, Kosta Rikalı eldivenin menajeriyle görüşüp 'resmi fesih' için büyük oranda anlaşmaya vardı. Yönetim, böylece FIFA tehlikesini savuşturmuş oldu.
MBIA HEYECANI
Ogenyi Onazi'nin sezonu kapatması üzerine yönetim, eski oyuncuları Mbia'ya kanca atmıştı. Bu gelişme taraftarları da heyecanlandırdı. 32 yaşında, 1.90 boyundaki ismin şehri tanıması avantaj olarak görülüyor. Mbia da istiyor.
7 İSİM YOLCU
Trabzonspor, devre arasında kadrosunda ciddi bir değişime gidiyor. Bordo-mavililer 7 isimle yollarını ayıracak. Burak Yılmaz, Onur Kıvrak, Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş, Semih Karadeniz, Olcay Şahan ve Zeki Yavru gönderilecek. Yabancı oyuncu transferi ve gençlerle yerleri dolacak.
BEHLÜL VE KEREM 1461'DE
Altyapının yetenekli isimleri Behlül Aydın ve Kerem Baykuş pilot takım olan 1461 Trabzon'a gönderildi. İki genç oyuncu burada tecrübe kazandıktan sonra yeniden bordo-mavili kulübe dönecekler. 18 yaşındaki iki futbolcudan önce Osman Karnapoğlu, Sefa Kara ve Koray Kılınç da pilot takıma gönderilmişti
- 30.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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