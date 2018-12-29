En istikrarlısı Novak!
Karadeniz ekibinde ilk devrede 16 maçta, bin 440 dakika sahada kalan sol bek Novak, en istikrarlı isim olurken, onu 17 maçta bin 424 dakika süre alan Rodallega takip etti.
BİN DAKİKA SINIRI
Genç futbolcu Yusuf Yazıcı, Hosseini, Nwakaeme, Olcay, Burak, Hüseyin, Uğurcan, Amiri, Kucka, Ekuban, Zeki, Kamil, İbanez, Hasan ile Abdulkadir Parmak ligin ilk yarısında bin dakikanın altında süre aldı. Semih, Murat Cem, Muzaffer Cem, Arda ve sözleşmesini tek taraflı fesheden Esteban ise ligde şans bulamadı.
İÇERDE DAHA İYİ
Bordo-mavili takım, ligin ilk yarısında iç sahada daha iyi bir performans sergiledi. Deplasmanda 8 maçta 2 galibiyet, 3'er beraberlik ve mağlubiyet alarak 9 puan hanesine yazdırabilen Fırtına, içeride 9 karşılaşmada ise 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve sadece bir kez mağlup oldu. Bordo-mavililer evinde 20 puan aldı.
CENTİLMEN TAKIM
Fırtına, Süper Lig'de ilk 17 haftalık bölümde en az kart gören takım oldu. Toplamda 32 sarı kart ile en az kart gören takımların başında yer alan Karadeniz ekibini, 33 sarı kart ile Kasımpaşa, 32 sarı ve 1 kırmızı kart ile de BB Erzurum takip etti.
KURTARMA PAKETİ
Trabzonspor, Burak ile birlikte Onur'u da devre arası gönderip 4 milyon euro (24 milyon TL) ücretlerinden kurtulmayı amaçlıyor. Bordo-mavililer, bu iki oyuncuyu mutlaka takas veya para ile satarak bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor. Burak ve Onur'un yanında yıllık 1.7 milyon euro alan Olcay Şahan ile maç başı oynayan Zeki Yavru'ya da 'kendinize kulüp bulun' diyen yönetim böylece yüksek maliyetli isimlerden kurtulmak amacında.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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