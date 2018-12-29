En istikrarlısı Novak!
29 Aralık 2018, Cumartesi
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En istikrarlısı Novak!

En istikrarlısı Novak!

ekibinde ilk devrede 16 maçta, bin 440 dakika sahada kalan sol bek Novak, en istikrarlı isim olurken, onu 17 maçta bin 424 dakika süre alan Rodallega takip etti.

Sosa 16 maçta bin 362 dakika, Toure ve Pereira 15'er maçta bin 350'şer dakika, Onazi 16 maçta, bin 305 dakika, A. Ömür 16 maçta, bin 231 dakika sahada kaldı.

BİN DAKİKA SINIRI
Genç futbolcu Yusuf Yazıcı, Hosseini, Nwakaeme, Olcay, Burak, Hüseyin, Uğurcan, Amiri, Kucka, Ekuban, Zeki, Kamil, İbanez, Hasan ile Abdulkadir Parmak ligin ilk yarısında bin dakikanın altında süre aldı. Semih, Murat Cem, Muzaffer Cem, Arda ve sözleşmesini tek taraflı fesheden Esteban ise ligde şans bulamadı.

İÇERDE DAHA İYİ
Bordo-mavili takım, ligin ilk yarısında iç sahada daha iyi bir performans sergiledi. Deplasmanda 8 maçta 2 galibiyet, 3'er beraberlik ve mağlubiyet alarak 9 puan hanesine yazdırabilen Fırtına, içeride 9 karşılaşmada ise 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve sadece bir kez mağlup oldu. Bordo-mavililer evinde 20 puan aldı.

CENTİLMEN TAKIM
Fırtına, 'de ilk 17 haftalık bölümde en az kart gören takım oldu. Toplamda 32 ile en az kart gören takımların başında yer alan ekibini, 33 sarı kart ile , 32 sarı ve 1 kırmızı kart ile de BB takip etti.

KURTARMA PAKETİ
, Burak ile birlikte Onur'u da devre arası gönderip 4 milyon euro (24 milyon TL) ücretlerinden kurtulmayı amaçlıyor. Bordo-mavililer, bu iki oyuncuyu mutlaka takas veya para ile satarak bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor. Burak ve Onur'un yanında yıllık 1.7 milyon euro alan ile maç başı oynayan 'ya da 'kendinize kulüp bulun' diyen yönetim böylece yüksek maliyetli isimlerden kurtulmak amacında.
  1. 29.12.2018
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