Trabzonspor'da aşil tendonu kopan Onazi'nin sezonu kapatmasının ardından ön liberoda oluşan boşluğu doldurmak için yönetim bazı formüller üzerinde çalışıyor. Bordo-mavililerin son 5 maçta elde ettiği 13 puanla ligde 2. sıraya yerleşerek şampiyonluk hayalleri kurması, ön libero mevkine takviyeyi gündeme getirdi. Her ne kadar teknik ekip bu açığı Kucka ve Batuhan ile kapatmayı planlasa da yönetim, eski oyuncuları Stephane Mbia'yı gündemine aldı. Takıma önemli güç katacağı düşünülen 32 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, Fransa ekiplerinden Toulouse'dan ayrılmayı düşünüyor.



SPONSOR BULUNACAK

Yönetimin korkusu ise yetenekli futbolcunun yüksek maliyeti. Ancak bordo-mavililerin, Mbia transferi için Trabzonlu bazı iş adamlarını sponsor olarak kullanmayı düşündüğü ve bu konuda girişim yaptığı gelen haberler arasında. Karadeniz ekibinde 18 maça çıkan ve fileleri 2 kez sarsıp, 1 de asist yapan başarılı futbolcu kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Yönetim onu Çin takımlarından Hebei China Fortune'ye 6 milyon euro'ya satmıştı. Piyasa değeri 2 milyon euro olarak gözüken Mbia; ön libero, orta saha ve stoper pozisyonunda görev yapabiliyor. 29 yaşındaki tecrübeli yıldız, 1.90 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.

KABORE SESLERİ

Mbia ile ilgilenen Trabzonspor, Rusya Premier Ligi takımı Krasnador'lu Charles Kabore'yi de takip ediyor. 30 yaşındaki yıldız, Burkina Faso doğumlu, aynı zamanda Fransız vatandaşı. 1.82 boyunda olan Kabore'nin asıl mevkii ön libero. Futbolcu, sağ bek ve stoperde de görev yapabiliyor. Krasnador ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kabore'nin alacaklarına karşılık bonservisini istediği, Rus temsilcisinin de bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.