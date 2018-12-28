Trabzonspor ligin ilk yarısında evinde güldü

Bordo-mavililer, Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçlara göre topladığı puan, attığı ve yediği gol bakımından iç sahada daha iyi bir performans sergiledi. İlk 17 haftalık bölümde deplasmanda oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 3'er beraberlik ve mağlubiyet alarak 9 puan hanesine yazdırabilen Trabzonspor, iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada ise 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve sadece bir kez mağlup oldu. Bordo-mavililer buna karşılık iç sahada 20 puanı hanesine yazdırarak toplamda elde ettiği 29 puanının büyük bölümünü evinde kazandı.



EVİNDE ÇOK ATIP, AZ YEDİ

Bordo-mavililer, attığı ve yediği gol bakımından da deplasmana göre iç sahada daha iyi bir performans ortaya koydu. 17 haftalık periyotta toplamda 32 gol atıp 22 gol yiyen Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 8 maçta attığı 10 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü. Bordo-mavili takım iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada ise 22 gol atıp 8 gol yiyerek bu alanda da iç sahada daha iyi bir performans sergiledi.



5-0'LIK MALATYA MAĞLUBİYETİ, GİDİŞATI DEĞİŞTİRDİ

Bu arada Trabzonspor'da ligin 12'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor maçında alınan 5-0'lık mağlubiyet, takımın gidişatını değiştirdi. Söz konusu 12 haftalık bölümde 4'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 16 puanla haftayı 10'uncu sırada tamamlayan bordo-mavililer, sonraki 5 haftada yükselişe geçti. Trabzonspor, 12'nci haftadaki 5-0'lık farklı mağlubiyetin ardından çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, bu dönemde topladığı 13 puanla puanını 29'a yükselterek devreyi de ikinci sırada tamamladı. Ayrıca bordo-mavililer ligde son 5 haftada 13 gol kaydederken, kalesinde ise 4 gol gördü.