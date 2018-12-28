Trabzon'da öze dönüş!
8 yıl sonra ilk kez 2. sıraya çıkan Trabzonspor’un bu başarıda öz evlatlarının imzası var. 9 genç isim, önemli katkılar sundu.
Yusuf Yazıcı okuyor
21 yaşındaki Yusuf Yazıcı, lige verilen arada tatile gitmek yerine okuduğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nu bitirmeye odaklandı. Üçüncü sınıfta okuyan ve yoğun antrenman programı nedeniyle derslerinin bir bölümünü atlatan genç yıldız, ara dönemde sınavlara girerek bu açığını kapatmaya çalışıyor.
- 28.12.2018
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
Yorum
Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
Yorum
Aydın Transferler sıkıntılı Şenol sadece siz biliyorsunuz deyip istemeden koruyor bu konuda sus payı ile kendini kurtarma için sözleşmesi hikaye
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