Trabzon'da öze dönüş!
28 Aralık 2018, Cuma
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Trabzon'da öze dönüş!

Trabzon'da öze dönüş!

8 yıl sonra ilk kez 2. sıraya çıkan ’un bu başarıda öz evlatlarının imzası var. 9 genç isim, önemli katkılar sundu.

ekibi ilk yarıda 8 yıl sonra zirveye çıkarken, bu başarıda takımın öne çıkan isimlerinin başında alt yapısından yetişen öz evlatlar yer alıyor. ve Abdülkadir Ömür'den sonra Hüseyin Türkmen ve Uğurcan'ın yüksek katkısı, Abdulkadir Parmak, Semih, Arda, Murat Cem ile Batuhan'ın da arkadan gelmesi Trabzon'a farklı bir mutluluk veriyor. Yıllarca söylenen 'öze dönüş' operasyonunun meyvelerinin artık alınmaya başlanması, 'un sadece bu yıl değil, bundan sonraki yıllarda da kendi evlatlarına güvenmesi halinde büyük başarılar elde edeceğini herkese gösterdi.

Yusuf Yazıcı okuyor
21 yaşındaki Yusuf Yazıcı, lige verilen arada tatile gitmek yerine okuduğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nu bitirmeye odaklandı. Üçüncü sınıfta okuyan ve yoğun antrenman programı nedeniyle derslerinin bir bölümünü atlatan genç yıldız, ara dönemde sınavlara girerek bu açığını kapatmaya çalışıyor.
  1. 28.12.2018
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