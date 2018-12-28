Onur Kıvrak'a fark attı!
28 Aralık 2018, Cuma
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'a fark attı!

Onur Kıvrak'a fark attı!

Uğurcan, Onur'a göre daha başarılı bir performans sergiledi.

Bu sezon ligde çıktığı 12 karşılaşmada 18 gol yiyen 30 yaşındaki eldivenin maç başına gol ortalaması 1.5; 5 lig maçında 4 gol yiyen Uğurcan'ın ise 0.8 oldu. Onur her 60 dakikada bir, Uğurcan ise her 153 dakikada bir kalesinde gol gördü. Onur, şutlarda yüzde 69, genç eldiven ise yüzde 83'lük kurtarış başarısı elde etti.

En iyi 3 arasında
'un 5-0 mağlup olduğu maçının ardından Onur'dan kaleyi devralan 22 yaşındaki Uğurcan Çakır, ligde son 5 hafta kalesinde en az gol gören 3 kalecilerden biri oldu. 3'er gol gören Başakşehirli 29 yaşındaki ile Antalyasporlu 31 yaşındaki Boffin, bu noktada en iyi performansı sergileyen isimler oldu.
  1. 28.12.2018
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