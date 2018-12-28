Onlar gitti kayıp bitti
Karadeniz ekibi inişli çıkışlı bir grafik sergilese de ligin 12. haftasındaki Malatyaspor maçından sonra alınan radikal kararla istikrarı yakaladı.
465 BİN EURO'LUK ŞOK
Bordo-mavililerin eski futbolcularından Douglas Franco'nun menajerinin açtığı dava sonuçlandı. Trabzonspor eski futbolcusuna 465 bin euro'luk tazminat ödeyecek. Süper Lig'de sadece 19 maçta süre alan Douglas bu süreçte takımı adına 1 asistlik performans sergilemişti.
EN GOLCÜ İKİNCİ TAKIM
İlk yarıda rakip fileleri 32 kez sarsan bordomavililer, 37 gol kaydeden Kasımpaşa'nın ardından ligde en skorer ikinci takım. Karadeniz ekibinin gollerinin 24'ü yabancı oyunculardan gelirken, Rodallega 9, Burak 5, Nwakaeme 4, Novak ve Ekuban 3'er, Sosa, Onazi ve Abdülkadir Ömür 2'şer, Amiri ve Olcay ise 1'er golle takımına katkı sağladı.
FIRTINA'YA CEZA GELDİ
PFDK, Trabzonspor'a ceza verdi. Yapılan açıklamada, "TrabzonsporÇaykur Rizespor lig müsabakasında, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Alt K, J, I blokta yer alan seyircilerin passolig kartlarının bir sonraki karşılaşmada bloke edilmesine karar verildi" denildi.
- 28.12.2018
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
Yorum
Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
Yorum
Aydın Transferler sıkıntılı Şenol sadece siz biliyorsunuz deyip istemeden koruyor bu konuda sus payı ile kendini kurtarma için sözleşmesi hikaye
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