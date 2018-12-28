Onlar gitti kayıp bitti
28 Aralık 2018, Cuma
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Onlar gitti kayıp bitti

Onlar gitti kayıp bitti

ekibi inişli çıkışlı bir grafik sergilese de ligin 12. haftasındaki Malatyaspor maçından sonra alınan radikal kararla istikrarı yakaladı.

12. haftaya kadar 4 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 4 galibiyet alan Fırtına, Burak ve Onur'un kadro dışı bırakılmasından sonra 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve bir beraberlik alarak hiç kaybetmedi.

465 BİN EURO'LUK ŞOK
Bordo-mavililerin eski futbolcularından Douglas Franco'nun menajerinin açtığı dava sonuçlandı. eski futbolcusuna 465 bin euro'luk tazminat ödeyecek. 'de sadece 19 maçta süre alan Douglas bu süreçte takımı adına 1 asistlik performans sergilemişti.

EN GOLCÜ İKİNCİ TAKIM
İlk yarıda rakip fileleri 32 kez sarsan bordomavililer, 37 gol kaydeden 'nın ardından ligde en skorer ikinci takım. ekibinin gollerinin 24'ü yabancı oyunculardan gelirken, Rodallega 9, Burak 5, Nwakaeme 4, Novak ve Ekuban 3'er, Sosa, Onazi ve Abdülkadir Ömür 2'şer, Amiri ve Olcay ise 1'er golle takımına katkı sağladı.

FIRTINA'YA CEZA GELDİ
, Trabzonspor'a verdi. Yapılan açıklamada, "TrabzonsporÇaykur Rizespor lig müsabakasında, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Alt K, J, I blokta yer alan seyircilerin passolig kartlarının bir sonraki karşılaşmada bloke edilmesine karar verildi" denildi.
  1. 28.12.2018
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