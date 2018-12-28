Kemer sıkma uygulandı! – Fotomaç – 28 Aralık 2018
28 Aralık 2018, Cuma
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Kemer sıkma uygulandı!

Kemer sıkma uygulandı!
Sezon başında alınan Nwakaeme (Hapoel Beersheva), Ekuban (Leeds United), Hosseini (İstiklal), Amiri (serbest) ve Toure'nin (Lorient) bonservis ücretleri için 2 milyon 200 bin, menajerlik ücretleri için de 535 bin euro olmak üzere toplam 2 milyon 735 bin euro ödendi. Satılan Castillo, Bero, Muhammet Beşir ve Okay'dan 9 milyon 260 bin euro geldi.

YÜKSELİŞE GEÇTİ
'de mücadele eden , başkan Ahmet Ağaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından zor koşullara rağmen hem sportif hem de ekonomik anlamda büyük gayret gösterdi. Fırtına bu periyotta toplam 23 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle 39 puan topladı ve 1.69 puan ortalamasıyla oynadı.
  1. 28.12.2018
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