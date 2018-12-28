Kemer sıkma uygulandı!
YÜKSELİŞE GEÇTİ
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından zor koşullara rağmen hem sportif hem de ekonomik anlamda büyük gayret gösterdi. Fırtına bu periyotta toplam 23 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle 39 puan topladı ve 1.69 puan ortalamasıyla oynadı.
- 28.12.2018
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
Yorum
Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
Yorum
Aydın Transferler sıkıntılı Şenol sadece siz biliyorsunuz deyip istemeden koruyor bu konuda sus payı ile kendini kurtarma için sözleşmesi hikaye
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