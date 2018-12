Ünal Karaman yakın takipte

Başarılı çalıştırıcı, bordo-mavili futbolcuların kendilerine verilen programa uyup uymadığını kontrol etmek için sürekli iletişim halinde olacak.

KARAMAN'A TEŞEKKÜR



Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, eski teknik direktörleri Ünal Karaman'a yaptığı fedakarlık için teşekkür etti. Yüksel "Ünal Karaman'ın 1 milyon 635 bin TL alacağı vardı. Kendisiyle görüşüp 200 bin TL'de helalleştik ve alacağından fedakarlık yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.



POSTERLE SOHBET!



Bir Trabzonspor taraftarının Yusuf Yazıcı'nın posteriyle yaptığı sohbetin videosu paylaşım rekorları kırdı. Videoda Trabzonspor taraftarı "Sen oynadın mı ben rahat ediyorum. Sen ve Abdülkadir oynadığı zaman ben iddiaya giriyorum. Yoook sen oyna ben her maça iddiaya giriyorum" diyor.



VAKİT ÇOK YASAK YOK



Fırtına'nın Jose Sosa ve Juraj Kucka transferlerinden dolayı Milan kulübüne borçlu olduğu ve bu sebepten kadrosuna kimseyi katamayacağı söyleniyordu. Gerçek ortaya çıktı. Trabzonspor'un iki oyuncu için Mayıs sonuna kadar zamanı olduğu, dolayısıyla kulübe transfer yasağı gelme ihtimalinin bulunmadığı belirtildi.



10 SAAT BAŞIMDA BEKLEDİ



Aşil tendonundan ameliyat olan Ogenyi Onazi, camiaya teşekkür etti. Nijeryalı ön libero "Taraftarın mesajları iyi hissettirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'na da teşekkür ediyorum. 10 saat yanımda durdu. Doğum günümde bana sürpriz yaptı" dedi. Kontratında yurt dışında ameliyat olma maddesi bulunmasına rağmen operasyonu Türkiye'de geçirmesi de takdir topladı.



OKAY GERİ DÖNMELİ



Karadeniz Fırtınası'nda Ogenyi Onazi'nin sakatlığı sonrası taraftarlar "Okay Yokuşlu geri dönsün" etiketiyle bir kampanya başlattı. 24 yaşındaki ön libero sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Celta Vigo'ya satılmıştı. Okay, La Liga ve Kral Kupası'nda 15 maça çıkarken 1 gol kaydetti. İspanyol ekibi performansından memnun olduğu Okay Yokuşlu'yu göndermeyi düşünmüyor.