Ünal Karaman yakın takipte
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ilk yarıda müthiş form tutan oyuncularının fit kalması için devre arasında onları kontrol edecek.
Başarılı çalıştırıcı, bordo-mavili futbolcuların kendilerine verilen programa uyup uymadığını kontrol etmek için sürekli iletişim halinde olacak.
KARAMAN'A TEŞEKKÜR
Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, eski teknik direktörleri Ünal Karaman'a yaptığı fedakarlık için teşekkür etti. Yüksel "Ünal Karaman'ın 1 milyon 635 bin TL alacağı vardı. Kendisiyle görüşüp 200 bin TL'de helalleştik ve alacağından fedakarlık yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
POSTERLE SOHBET!
Bir Trabzonspor taraftarının Yusuf Yazıcı'nın posteriyle yaptığı sohbetin videosu paylaşım rekorları kırdı. Videoda Trabzonspor taraftarı "Sen oynadın mı ben rahat ediyorum. Sen ve Abdülkadir oynadığı zaman ben iddiaya giriyorum. Yoook sen oyna ben her maça iddiaya giriyorum" diyor.
VAKİT ÇOK YASAK YOK
Fırtına'nın Jose Sosa ve Juraj Kucka transferlerinden dolayı Milan kulübüne borçlu olduğu ve bu sebepten kadrosuna kimseyi katamayacağı söyleniyordu. Gerçek ortaya çıktı. Trabzonspor'un iki oyuncu için Mayıs sonuna kadar zamanı olduğu, dolayısıyla kulübe transfer yasağı gelme ihtimalinin bulunmadığı belirtildi.
10 SAAT BAŞIMDA BEKLEDİ
Aşil tendonundan ameliyat olan Ogenyi Onazi, camiaya teşekkür etti. Nijeryalı ön libero "Taraftarın mesajları iyi hissettirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'na da teşekkür ediyorum. 10 saat yanımda durdu. Doğum günümde bana sürpriz yaptı" dedi. Kontratında yurt dışında ameliyat olma maddesi bulunmasına rağmen operasyonu Türkiye'de geçirmesi de takdir topladı.
OKAY GERİ DÖNMELİ
Karadeniz Fırtınası'nda Ogenyi Onazi'nin sakatlığı sonrası taraftarlar "Okay Yokuşlu geri dönsün" etiketiyle bir kampanya başlattı. 24 yaşındaki ön libero sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Celta Vigo'ya satılmıştı. Okay, La Liga ve Kral Kupası'nda 15 maça çıkarken 1 gol kaydetti. İspanyol ekibi performansından memnun olduğu Okay Yokuşlu'yu göndermeyi düşünmüyor.
- 27.12.2018
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
Toplam 1
Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
Toplam 1
Yorum
Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
Toplam 1
Yorum
uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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