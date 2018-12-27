Ünal Karaman yakın takipte
27 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

yakın takipte

Ünal Karaman yakın takipte

Teknik Direktörü , ilk yarıda müthiş form tutan oyuncularının fit kalması için devre arasında onları kontrol edecek.

Başarılı çalıştırıcı, bordo-mavili futbolcuların kendilerine verilen programa uyup uymadığını kontrol etmek için sürekli iletişim halinde olacak.

KARAMAN'A TEŞEKKÜR

Karabükspor Kulübü Başkanı , eski teknik direktörleri 'a yaptığı fedakarlık için teşekkür etti. Yüksel "Ünal Karaman'ın 1 milyon 635 bin TL alacağı vardı. Kendisiyle görüşüp 200 bin TL'de helalleştik ve alacağından fedakarlık yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

POSTERLE SOHBET!

Bir taraftarının Yusuf Yazıcı'nın posteriyle yaptığı sohbetin videosu paylaşım rekorları kırdı. Videoda Trabzonspor taraftarı "Sen oynadın mı ben rahat ediyorum. Sen ve Abdülkadir oynadığı zaman ben iddiaya giriyorum. Yoook sen oyna ben her maça iddiaya giriyorum" diyor.

VAKİT ÇOK YASAK YOK

Fırtına'nın ve Juraj Kucka transferlerinden dolayı Milan kulübüne borçlu olduğu ve bu sebepten kadrosuna kimseyi katamayacağı söyleniyordu. Gerçek ortaya çıktı. Trabzonspor'un iki oyuncu için Mayıs sonuna kadar zamanı olduğu, dolayısıyla kulübe transfer yasağı gelme ihtimalinin bulunmadığı belirtildi.

10 SAAT BAŞIMDA BEKLEDİ

Aşil tendonundan ameliyat olan , camiaya teşekkür etti. Nijeryalı ön libero "Taraftarın mesajları iyi hissettirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'na da teşekkür ediyorum. 10 saat yanımda durdu. Doğum günümde bana sürpriz yaptı" dedi. Kontratında yurt dışında ameliyat olma maddesi bulunmasına rağmen operasyonu Türkiye'de geçirmesi de takdir topladı.

OKAY GERİ DÖNMELİ

Karadeniz Fırtınası'nda Ogenyi Onazi'nin sakatlığı sonrası taraftarlar "Okay Yokuşlu geri dönsün" etiketiyle bir kampanya başlattı. 24 yaşındaki ön libero sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Celta Vigo'ya satılmıştı. Okay, ve Kral Kupası'nda 15 maça çıkarken 1 gol kaydetti. İspanyol ekibi performansından memnun olduğu 'yu göndermeyi düşünmüyor.

  1. 27.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ünal Karaman yakın takipte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN