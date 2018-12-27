Karadeniz Fırtınası'nda Ogenyi Onazi'nin sakatlığı can sıkarken yönetim de bu bölgeyi transferle güçlendirmeye çalışacak. Hedefteki ismin Krasnodar forması giyen Charles Kabore olduğu öğrenildi. 30 yaşında, Burkina Faso'lu futbolcu ön libero haricinde, stoper ve sağ bek mevkilerinde de oynayabiliyor. Kabore'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bordo-mavili idareciler kısa süre içinde kulübü Krasnodar ile masaya oturacak. Kabore'nin istediği ücret transferin rotasını çizecek. Yüksek bir maaş isterse Trabzonspor alternatiflere yönelecek.