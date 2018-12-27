Trabzonspor'dan Kabore'ye kanca
Trabzonspor, sezonu kapatan ön libero Ogenyi Onazi’nin yerine Kabore’yi düşünüyor. Kulübü Krasnodar ile masaya oturulacak.
Karadeniz Fırtınası'nda Ogenyi Onazi'nin sakatlığı can sıkarken yönetim de bu bölgeyi transferle güçlendirmeye çalışacak. Hedefteki ismin Krasnodar forması giyen Charles Kabore olduğu öğrenildi. 30 yaşında, Burkina Faso'lu futbolcu ön libero haricinde, stoper ve sağ bek mevkilerinde de oynayabiliyor. Kabore'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bordo-mavili idareciler kısa süre içinde kulübü Krasnodar ile masaya oturacak. Kabore'nin istediği ücret transferin rotasını çizecek. Yüksek bir maaş isterse Trabzonspor alternatiflere yönelecek.
- 27.12.2018
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
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Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
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Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
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uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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