Trabzonspor'dan Kabore'ye kanca
27 Aralık 2018, Perşembe
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'dan Kabore'ye kanca

Trabzonspor'dan Kabore'ye kanca

, sezonu kapatan ön libero ’nin yerine Kabore’yi düşünüyor. Kulübü ile masaya oturulacak.

Karadeniz Fırtınası'nda 'nin sakatlığı can sıkarken yönetim de bu bölgeyi transferle güçlendirmeye çalışacak. Hedefteki ismin forması giyen Charles Kabore olduğu öğrenildi. 30 yaşında, Burkina Faso'lu futbolcu ön libero haricinde, stoper ve sağ bek mevkilerinde de oynayabiliyor. Kabore'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bordo-mavili idareciler kısa süre içinde kulübü Krasnodar ile masaya oturacak. Kabore'nin istediği ücret transferin rotasını çizecek. Yüksek bir maaş isterse alternatiflere yönelecek.

  1. 27.12.2018
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