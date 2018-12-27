Trabzonspor devre arasında maaş bütçesinde yer açmak için Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ı elden çıkarmayı düşünüyor. Yönetim, öncelikle kulübe ihtar çeken iki oyuncunun alacaklarını ödeyecek. Ardından bonservis bedellerini belirleyecek. Sonraki aşamada da iki futbolcuyu isteyen kulüplerin resmi tekliflerini bekleyecek. Burak Yılmaz'ın adı Beşiktaş ile anılıyor. Onur Kıvrak'ın adı da Muslera'nın satılması halinde Galatasaray için geçiyor. Yönetim, dolaylı yapılan tekliflerin direkt kendilerine iletilmesini istiyor.



'OĞUZHAN GELSİN'



Trabzonspor taraftarı geçmişte bordomavili kulübün taraftarı olduğunu söyleyen Oğuzhan Özyakup'un transfer edilmesini istiyor. Oyuncuya sosyal medya üzerinden mesajlar atan taraftarlar "Yuvana gel, senin ait olduğun yer burası" ifadelerini kullanıyor. Karadeniz ekibine gönül verenler Burak Yılmaz ile Oğuzhan Özyakup'un takas edilebileceğini düşünüyor. İki kulübün yöneticileri arasında henüz bir temas yok.