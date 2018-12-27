Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın bonservisleri belli oluyor
27 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

ve 'ın bonservisleri belli oluyor

Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın bonservisleri belli oluyor

Kadro dışı bırakılan Burak ve Onur’un alacakları ödenecek. Bonservislerini belirleyecek yönetim, teklifleri bekleyecek.

devre arasında maaş bütçesinde yer açmak için ve 'ı elden çıkarmayı düşünüyor. Yönetim, öncelikle kulübe ihtar çeken iki oyuncunun alacaklarını ödeyecek. Ardından bonservis bedellerini belirleyecek. Sonraki aşamada da iki futbolcuyu isteyen kulüplerin resmi tekliflerini bekleyecek. Burak Yılmaz'ın adı ile anılıyor. Onur Kıvrak'ın adı da Muslera'nın satılması halinde için geçiyor. Yönetim, dolaylı yapılan tekliflerin direkt kendilerine iletilmesini istiyor.

'OĞUZHAN GELSİN'

Trabzonspor taraftarı geçmişte bordomavili kulübün taraftarı olduğunu söyleyen 'un transfer edilmesini istiyor. Oyuncuya sosyal medya üzerinden mesajlar atan taraftarlar "Yuvana gel, senin ait olduğun yer burası" ifadelerini kullanıyor. Karadeniz ekibine gönül verenler Burak Yılmaz ile Oğuzhan Özyakup'un takas edilebileceğini düşünüyor. İki kulübün yöneticileri arasında henüz bir temas yok.

  1. 27.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın bonservisleri belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN