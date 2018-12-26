Trabzonspor para bastı

İlk yarıda 8 galibiyet ve 5 beraberlik alan bordo-mavililer, önemli bir gelirin de sahibi oldu. TFF bu sezon galibiyetlere 2.6 milyon TL, beraberliklere ise 1.3 milyon TL prim veriyor. Trabzonspor galibiyetlerden 20 milyon 800 bin TL, beraberliklerden ise 6.5 milyon TL gelir elde etti. Fırtına toplamda 27 milyon 300 bin TL'yi bulan bu parayı kasaya koyamadı. Maç gelirleri temlikte olan Trabzonspor'a bu paralar gelmeden borçlara gitti.