Trabzonspor para bastı – Fotomaç – 26 Aralık 2018
28 Mart 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor para bastı

para bastı

Trabzonspor para bastı

İlk yarıda 8 galibiyet ve 5 beraberlik alan bordo-mavililer, önemli bir gelirin de sahibi oldu.

İlk yarıda 8 galibiyet ve 5 beraberlik alan bordo-mavililer, önemli bir gelirin de sahibi oldu. bu sezon galibiyetlere 2.6 milyon , beraberliklere ise 1.3 milyon TL prim veriyor. galibiyetlerden 20 milyon 800 bin TL, beraberliklerden ise 6.5 milyon TL gelir elde etti. Fırtına toplamda 27 milyon 300 bin TL'yi bulan bu parayı kasaya koyamadı. Maç gelirleri temlikte olan Trabzonspor'a bu paralar gelmeden borçlara gitti.

  1. 26.12.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor para bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN