Trabzonspor para bastı
İlk yarıda 8 galibiyet ve 5 beraberlik alan bordo-mavililer, önemli bir gelirin de sahibi oldu.
İlk yarıda 8 galibiyet ve 5 beraberlik alan bordo-mavililer, önemli bir gelirin de sahibi oldu. TFF bu sezon galibiyetlere 2.6 milyon TL, beraberliklere ise 1.3 milyon TL prim veriyor. Trabzonspor galibiyetlerden 20 milyon 800 bin TL, beraberliklerden ise 6.5 milyon TL gelir elde etti. Fırtına toplamda 27 milyon 300 bin TL'yi bulan bu parayı kasaya koyamadı. Maç gelirleri temlikte olan Trabzonspor'a bu paralar gelmeden borçlara gitti.
- 26.12.2018
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Galatasaray derbisini düşünmeyin
Toplam 1
Yorum
uzman dr zaten gs maçını niye düşünelim ki PAF takımıyla bile çıksak sorun etmeyiz AYRICA.Derbi diyerekte abartmayın derbi merbide değil
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Beşiktaş'a 10 milyonluk piyango! Süper transfer...
Toplam 2
Yorum
Nirvana Hatırı sayılır bir bonservis niye ödesin Beşiktaş ? Ödeyecekse Şampiyonlar ligi oynamış olan Kariusa öder . 2.ligden ucuz olursa alınır .
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Zor dostum zor
Toplam 1
Yorum
mıstık q7 bjk senbolü olmalı jübile yapana kadar bjk kalmalı
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