Futbol Şube Sorumlusu ve 1461 Trabzon Başkanı Haluk Şahin, Trabzonspor için 5 yıllık bir planlama yaptıklarını, A takıma çok ciddi oyuncular katacaklarını söyledi. Şahin, Trabzonspor olarak çok zorlu bir ilk yarı geçirdiklerini belirterek, "Çaykur Rizespor maçında 30 binin üzerinde taraftar vardı. Takımı ateşleyen o ruh, şampiyonluk yıllarında olduğu gibi tekrar geriye dönüyor gibi gözüküyor. Taraftarlarımız lütfen bizlere güvensin. Çünkü bizim yaptığımız 5 yıllık bir planlama var. Bu süre içerisinde biz bu takımı zirveden indirmeyeceğiz. Trabzonspor hedefsiz olmaz. Ligin sonunda nerede olacağımızı göreceğiz" ifadesini kullandı.



AVRUPA'YI İSTİYORUZ

Altyapıyla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisinde olduklarının altını çizen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz her hafta hocalarımızla birlikte oturup bir planlama yapıyoruz. Şu anda A takıma çıkacak çok önemli oyuncularımız var. 1461 Trabzon'da, U21'de bulunan futbolcuları kademeli olarak üstte alacağız. 3 Ocak'ta başlayacak devre arası kampına da bazı isimleri katacağız. Tarlayı ekip biçeceğiz. Kimse merak etmesin. çok ciddi oyuncular katacağız. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Milyonlarca taraftarımız var. Bir de gerçekler var. Kulübün 1 milyar TL'yi aşan borcu mevcut. Öncelikli olarak bizim bu borcu azaltmamız lazım."



YARISI TRABZON'DA OYNAR

1461 Trabzon Teknik Direktörü Hamdi Zıvalıoğlu önemli açıklamalar yaptı. Zıvalıoğlu, "Biz isteriz ki daha çok Trabzonlu, daha çok genç Trabzonspor'da forma giysin, bu renklere uzun yıllar hizmet etsin. Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Hasan Batuhan, Murat Cem, Abdulkadir Parmak, Semih Karadeniz hepsi birbirinden yetenekli. 1461 Trabzon kadrosunun yüzde 50'si Trabzonspor'da oynar. Şans verilirse en iyi şekilde görevini yapar. Bu potansiyel var" dedi.



7 İSİM 1461'E KATILDI

Altyapıdan 7 futbolcu pilot takım 1461 Trabzon'un kadrosuna dahil oldu. Stoper Ali Osman Karnapoğlu (21), orta saha Berkay Sefa Kara (21), forvet Koray Kılınç (21), orta saha Tayyip Ebrar Cumhur (21), orta saha Tunahan Ergül (20), forvet Muhammet Akpınar (17) ve ön bilero Hakan Yeşil (17) 1461 Trabzon'un kampına katılacak.



BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Trabzonspor'un ligin ilk yarısını tahminlerin üzerinde bir sırada 2. bitirmesi ve ligin kalitesinin de ortada olduğu bir dönemde herkeste şampiyonluk umutları yeşermeye başladı. Bazı kalemler yapılacak birkaç transferle bu gayeye ulaşabileceğini düşünüyor. Ancak bana göre maddi durumu ortada olan Trabzonspor, bütçeyi bozmadan, altyapıdaki yetişmiş gençlere eğilerek hem maddi durumu toparlar hem de geleceği garanti altına almış olur.