Savic gelmeye hazır – Fotomaç – 26 Aralık 2018
28 Mart 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Savic gelmeye hazır

Savic gelmeye hazır

Savic gelmeye hazır

Yönetim, maçı öncesi ve sonrasında yaptığı toplantılarda bir yabancı stoper takviyesi yapılması konusunda hemfikir olmuştu.

Yönetim, maçı öncesi ve sonrasında yaptığı toplantılarda bir yabancı stoper takviyesi yapılması konusunda hemfikir olmuştu. Bu konuda yapılan uzun araştırmalar sonucunda ön plana çıkan isim ise Kızılyıldız forması giyen Vujadin Savic. 28 yaşındaki savunmacı, geçmişte , ve 'de çeşitli takımlarda da forma giydi. 'un kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Savic'i uygun bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak istediği, scout ekibinin de olumlu referanslar verdiği ifade edildi. Savic'in, menajeri aracılığıyla Trabzonspor hakkında bilgiler topladığı ve takımın şu anda bulunduğu konumu da göz önüne alarak gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

  1. 26.12.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Savic gelmeye hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN