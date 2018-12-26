Savic gelmeye hazır
Yönetim, Çaykur Rizespor maçı öncesi ve sonrasında yaptığı toplantılarda bir yabancı stoper takviyesi yapılması konusunda hemfikir olmuştu.
Yönetim, Çaykur Rizespor maçı öncesi ve sonrasında yaptığı toplantılarda bir yabancı stoper takviyesi yapılması konusunda hemfikir olmuştu. Bu konuda yapılan uzun araştırmalar sonucunda ön plana çıkan isim ise Kızılyıldız forması giyen Vujadin Savic. 28 yaşındaki savunmacı, geçmişte Fransa, Almanya ve İngiltere'de çeşitli takımlarda da forma giydi. Trabzonspor'un kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Savic'i uygun bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak istediği, scout ekibinin de olumlu referanslar verdiği ifade edildi. Savic'in, menajeri aracılığıyla Trabzonspor hakkında bilgiler topladığı ve takımın şu anda bulunduğu konumu da göz önüne alarak gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
- 26.12.2018
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Galatasaray derbisini düşünmeyin
Toplam 1
Yorum
uzman dr zaten gs maçını niye düşünelim ki PAF takımıyla bile çıksak sorun etmeyiz AYRICA.Derbi diyerekte abartmayın derbi merbide değil
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Beşiktaş'a 10 milyonluk piyango! Süper transfer...
Toplam 2
Yorum
Nirvana Hatırı sayılır bir bonservis niye ödesin Beşiktaş ? Ödeyecekse Şampiyonlar ligi oynamış olan Kariusa öder . 2.ligden ucuz olursa alınır .
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Zor dostum zor
Toplam 1
Yorum
mıstık q7 bjk senbolü olmalı jübile yapana kadar bjk kalmalı
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