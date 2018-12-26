Sadece golü yok

Geçen sezon 33 maçta 10 gol atıp, 5 asist yapan Yusuf Yazıcı, bu dönemin ilk yarısında 14 maçta siftah yapamadı. Ligdeki son golünü geçtiğimiz sezon ligin 34. haftasında 18 Mayıs 2018'de Karabükspor'a atan 21 yaşındaki 10 numara, tam 221 gündür gol hasreti çekiyor. Bu sezon 983 dakika sahada kalarak iki asistlik performans ortaya koyan Yusuf, özellikle son haftalarda takımın hücum organizasyonlarının mimarı oldu.