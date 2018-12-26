Sadece golü yok
Geçen sezon 33 maçta 10 gol atıp, 5 asist yapan Yusuf Yazıcı, bu dönemin ilk yarısında 14 maçta siftah yapamadı.
Geçen sezon 33 maçta 10 gol atıp, 5 asist yapan Yusuf Yazıcı, bu dönemin ilk yarısında 14 maçta siftah yapamadı. Ligdeki son golünü geçtiğimiz sezon ligin 34. haftasında 18 Mayıs 2018'de Karabükspor'a atan 21 yaşındaki 10 numara, tam 221 gündür gol hasreti çekiyor. Bu sezon 983 dakika sahada kalarak iki asistlik performans ortaya koyan Yusuf, özellikle son haftalarda takımın hücum organizasyonlarının mimarı oldu.
- 26.12.2018
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Galatasaray derbisini düşünmeyin
Toplam 1
Yorum
uzman dr zaten gs maçını niye düşünelim ki PAF takımıyla bile çıksak sorun etmeyiz AYRICA.Derbi diyerekte abartmayın derbi merbide değil
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Beşiktaş'a 10 milyonluk piyango! Süper transfer...
Toplam 2
Yorum
Nirvana Hatırı sayılır bir bonservis niye ödesin Beşiktaş ? Ödeyecekse Şampiyonlar ligi oynamış olan Kariusa öder . 2.ligden ucuz olursa alınır .
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Zor dostum zor
Toplam 1
Yorum
mıstık q7 bjk senbolü olmalı jübile yapana kadar bjk kalmalı
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