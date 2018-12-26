Rodallega teklif bekliyor
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki forvet, takımda kalmak istiyor.
Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasıyla ilgili olarak, "Evet sözleşmem sezon sonunda sona erecek. Bu konu aslında yönetimin ilgi alanına giriyor. Bir teklif veya görüşme önerisi gelirse oturup konuşuruz" dedi. Bu açıklamalarıyla yönetimden yeni bir sözleşme önerisi beklediğinin sinyallerini veren 33 yaşındaki golcünün menajerine de "Şu an için başka takımdan teklif istemiyorum. Önceliğim Trabzonspor" talimatını verdiği öğrenildi. Yönetimin ise sezon sonunu beklemekten yana olduğu öğrenildi.
- 26.12.2018
-
Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Galatasaray derbisini düşünmeyin
Toplam 1
Yorum
uzman dr zaten gs maçını niye düşünelim ki PAF takımıyla bile çıksak sorun etmeyiz AYRICA.Derbi diyerekte abartmayın derbi merbide değil
-
Beşiktaş'a 10 milyonluk piyango! Süper transfer...
Toplam 2
Yorum
Nirvana Hatırı sayılır bir bonservis niye ödesin Beşiktaş ? Ödeyecekse Şampiyonlar ligi oynamış olan Kariusa öder . 2.ligden ucuz olursa alınır .
-
Zor dostum zor
Toplam 1
Yorum
mıstık q7 bjk senbolü olmalı jübile yapana kadar bjk kalmalı
Rodallega teklif bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.