Rodallega teklif bekliyor – Fotomaç – 26 Aralık 2018
28 Mart 2019, Perşembe
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Rodallega teklif bekliyor

Rodallega teklif bekliyor

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki forvet, takımda kalmak istiyor.

Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasıyla ilgili olarak, "Evet sözleşmem sezon sonunda sona erecek. Bu konu aslında yönetimin ilgi alanına giriyor. Bir teklif veya görüşme önerisi gelirse oturup konuşuruz" dedi. Bu açıklamalarıyla yönetimden yeni bir sözleşme önerisi beklediğinin sinyallerini veren 33 yaşındaki golcünün menajerine de "Şu an için başka takımdan teklif istemiyorum. Önceliğim " talimatını verdiği öğrenildi. Yönetimin ise sezon sonunu beklemekten yana olduğu öğrenildi.

  1. 26.12.2018
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