Rodallega teklif bekliyor

Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasıyla ilgili olarak, "Evet sözleşmem sezon sonunda sona erecek. Bu konu aslında yönetimin ilgi alanına giriyor. Bir teklif veya görüşme önerisi gelirse oturup konuşuruz" dedi. Bu açıklamalarıyla yönetimden yeni bir sözleşme önerisi beklediğinin sinyallerini veren 33 yaşındaki golcünün menajerine de "Şu an için başka takımdan teklif istemiyorum. Önceliğim Trabzonspor" talimatını verdiği öğrenildi. Yönetimin ise sezon sonunu beklemekten yana olduğu öğrenildi.