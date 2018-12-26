Kulübedeki büyük güç Ekuban

Gana asıllı İtalyan oyuncu Ekuban, 3 golünü de yedek kulübesinden oyuna girerek attı. Bordo-mavili takımda sahaya ilk 11'de çıkamayan forvet, 12 maçta 205 dakika görev yaptı, fileleri 3 kez sarstı. Galatasaray, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarında gol atan Ekuban, 68 dakikada 1 gol atmış oldu.



İÇ SAHA ŞOVU

Fırtına, ligde iç sahada daha golcü performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 9 lig maçında rakip filelere 22 gol gönderirken deplasmanda 8 karşılaşmada 10 gol kaydetti.