Kulübedeki büyük güç Ekuban
Gana asıllı İtalyan oyuncu Ekuban, 3 golünü de yedek kulübesinden oyuna girerek attı.
Gana asıllı İtalyan oyuncu Ekuban, 3 golünü de yedek kulübesinden oyuna girerek attı. Bordo-mavili takımda sahaya ilk 11'de çıkamayan forvet, 12 maçta 205 dakika görev yaptı, fileleri 3 kez sarstı. Galatasaray, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarında gol atan Ekuban, 68 dakikada 1 gol atmış oldu.
İÇ SAHA ŞOVU
Fırtına, ligde iç sahada daha golcü performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 9 lig maçında rakip filelere 22 gol gönderirken deplasmanda 8 karşılaşmada 10 gol kaydetti.
- 26.12.2018
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Galatasaray derbisini düşünmeyin
Toplam 1
Yorum
uzman dr zaten gs maçını niye düşünelim ki PAF takımıyla bile çıksak sorun etmeyiz AYRICA.Derbi diyerekte abartmayın derbi merbide değil
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Beşiktaş'a 10 milyonluk piyango! Süper transfer...
Toplam 2
Yorum
Nirvana Hatırı sayılır bir bonservis niye ödesin Beşiktaş ? Ödeyecekse Şampiyonlar ligi oynamış olan Kariusa öder . 2.ligden ucuz olursa alınır .
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Zor dostum zor
Toplam 1
Yorum
mıstık q7 bjk senbolü olmalı jübile yapana kadar bjk kalmalı
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