Kulübedeki büyük güç Ekuban – Fotomaç – 26 Aralık 2018
28 Mart 2019, Perşembe
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Kulübedeki büyük güç

Kulübedeki büyük güç Ekuban

Gana asıllı İtalyan oyuncu , 3 golünü de yedek kulübesinden oyuna girerek attı.

Gana asıllı İtalyan oyuncu , 3 golünü de yedek kulübesinden oyuna girerek attı. Bordo-mavili takımda sahaya ilk 11'de çıkamayan forvet, 12 maçta 205 dakika görev yaptı, fileleri 3 kez sarstı. , ve maçlarında gol atan Ekuban, 68 dakikada 1 gol atmış oldu.

İÇ SAHA ŞOVU
Fırtına, ligde iç sahada daha golcü performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 9 lig maçında rakip filelere 22 gol gönderirken deplasmanda 8 karşılaşmada 10 gol kaydetti.

  1. 26.12.2018
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