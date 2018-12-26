İşte Trabzonspor'un ilk yarı raporu!

Süper Lig'de ilk 17 haftalık dilimde 32 golle ligin en skorer ikinci takımı olan Trabzonspor, resmi maçlarda 41 kez fileleri sarstı. (Kasımpaşa 37) Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 maçta da rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Fırtına, ilk yarıda 20 karşılaşmada 41 golle maç başına 2.05 gol ortalaması yakaladı.



YABANCILAR COŞTU

Ligde 32 golün 24'ünü yabancı oyuncular kaydetti. Yabancı futbolcular, Karadeniz ekibinin gollerinin yüzde 75'ini atma başarısı gösterdi. Rodallega 9 golle bordo-mavili ekibin en skorer ismi konumunda, Nwakaeme 4, Novak ve Ekuban üçer, Sosa ve Onazi ikişer kez fileleri havalandırdı. Vahid ise bir golle skora katkı sağladı. Türklerden Burak 5, Abdülkadir Ömür 2, Olcay da 1 gol attı.



KUPA GOLCÜLERİ

Trabzonspor'un, ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncular ile çıktığı kupa maçlarında Amiri, Ekuban ve Abdülkadir Parmak ikişer, Hosseini, Batuhan Artarslan birer gol kaydetti. 1 maçta da rakip oyuncu, kendi kalesine attı.



SOSA SİFTAH YAPTI

Geçen sezon Trabzonspor'da 25 maçta forma giyen ancak gol sevinci yaşayamayan Jose Sosa, bu sezon ise şanssızlığını kırdı. Onur'un kaptanlığının alınmasının ardından Fenerbahçe derbisi öncesi bu göreve getirilen Arjantinli maestro, 16 maçta 2 gol kaydetti.



NOVAK IŞIL IŞIL

Sol bek Filip Novak da 16 maçta 3 golle ligin en golcü savunma oyuncularından biri oldu. Novak, deplasmanda 2-2 berabere biten Ankaragücü maçının yanı sıra Trabzonspor'un 3-1 kazandığı Akhisarspor ve 2-1 galip geldiği Fenerbahçe karşılaşmalarında birer gol attı.



HUGOİTO BU SEZON FARKLI

17 haftalık periyotta takımın en skorer ismi olan Rodallega, geçen dönemi solladı. Geçen sezon ligde oynadığı 23 maçta 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, bu sezon Burak'ın yokluğunda 17 maçta bin 425 dakika oynadı ve 9 gol kaydetti. Rodallega, 2016-17'nin devre arasında geldiği bordo-mavili takımda, ligi 6 golle tamamlamıştı.