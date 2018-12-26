5.8 milyon TL harcadık
Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, şike davasıyla ilgili konuştu.
Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, şike davasıyla ilgili konuştu. Kulübün 3 Temmuz 2011'den itibaren devam eden hukuki sürecinde ne kadar harcama yaptığına ilişkin tartışmalarla ilgili Bülbüloğlu, "8 ayrı yabancı hukuk ofisiyle çalıştık. Sadece iki hukuk ofisine 604 bin İsviçre Frangı (3 milyon 274 bin TL) verdik. Bunun yanı sıra raporlama, PR ve çeşitli avukatlık işlemleri için 305 bin 511 İsviçre Frangı (1 milyon 634 bin TL) ödendi. Kulübümüzün 2014'ten bugüne CAS dava harçları ise 880 bin TL. Bu bağlamda yurt dışı hukuksal harcamalarımız toplamda 5 milyon 809 bin 515 TL" dedi.
- 26.12.2018
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Galatasaray derbisini düşünmeyin
Toplam 1
Yorum
uzman dr zaten gs maçını niye düşünelim ki PAF takımıyla bile çıksak sorun etmeyiz AYRICA.Derbi diyerekte abartmayın derbi merbide değil
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Beşiktaş'a 10 milyonluk piyango! Süper transfer...
Toplam 2
Yorum
Nirvana Hatırı sayılır bir bonservis niye ödesin Beşiktaş ? Ödeyecekse Şampiyonlar ligi oynamış olan Kariusa öder . 2.ligden ucuz olursa alınır .
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Zor dostum zor
Toplam 1
Yorum
mıstık q7 bjk senbolü olmalı jübile yapana kadar bjk kalmalı
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