5.8 milyon TL harcadık – Fotomaç – 26 Aralık 2018
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5.8 milyon harcadık

5.8 milyon TL harcadık

Başkan , şike davasıyla ilgili konuştu.

Başkan , şike davasıyla ilgili konuştu. Kulübün 3 Temmuz 2011'den itibaren devam eden hukuki sürecinde ne kadar harcama yaptığına ilişkin tartışmalarla ilgili Bülbüloğlu, "8 ayrı yabancı hukuk ofisiyle çalıştık. Sadece iki hukuk ofisine 604 bin Frangı (3 milyon 274 bin ) verdik. Bunun yanı sıra raporlama, PR ve çeşitli avukatlık işlemleri için 305 bin 511 İsviçre Frangı (1 milyon 634 bin TL) ödendi. Kulübümüzün 2014'ten bugüne CAS dava harçları ise 880 bin TL. Bu bağlamda yurt dışı hukuksal harcamalarımız toplamda 5 milyon 809 bin 515 TL" dedi.

  1. 26.12.2018
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