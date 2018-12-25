Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu da operasyon öncesinde Nijeryalı futbolcuyu ziyaret ederek moral verdi. Ağaoğlu, sosyal medya hesabından 25 yaşındaki futbolcuyla çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Ameliyat öncesi biraz moral ve dua" notunu düştü. Ameliyatın başarılı geçtiği açıklandı. Aşil tendonu kopan Onazi sezonu kapattı.



BEN KAPTANIM



Rızespor maçında kart cezası nedeni ile forma giyemeyen Pereira'ya izin verildi. Fakat Pereira'nın, "Ben takım kaptanıyım. Rizespor maçında arkadaşlarımızı yalnız bırakmak istemedim" diyerek izne çıkmadığı öğrenildi.



DERBİLERİ KAYBETMEDİ



Fırtına, ligin ilk yarısında üç büyük rakibi karşısında başarılı sonuçlar aldı. Bordomavililer, evinde G.Saray'ı 4-0, F.Bahçe'yi 2-1 yenerken; İstanbul'da Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, zorlu 3 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan çıkardı.



'ŞAMPİYONLUK' MESAJI



Onur'un kadro dışı bırakılmasının ardından kaleyi devralan Uğurcan Çakır, şampiyonluk inancını devam ettireceklerini söyledi. Genç kaleci, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından, "Devre arası kampında çok iyi hazırlanıp şampiyonluk inancımızı devam ettireceğiz" dedi. Yusuf Yazıcı da yaptığı paylaşımda, "Enerjimiz de inancımız da yüksek! 2019 bizim yılımız olsun" ifadelerine yer verdi.



İÇ SAHANIN LİDERİ



Karadenız ekibi, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı 9 maçta topladığı 20 puanla iç sahada en fazla puan alan takım oldu. Bordo- mavililer, 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, deplasmanda ise 8 karşılaşmada, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 9 puan toplayabildi.



FOTOMAÇ'A 2 ÖDÜL BiRDEN



İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü'nün her yıl düzenlediği Karadeniz'in Enleri ödül töreni bu yıl İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsünde gerçekleştirildi. Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ gazetesi yine ödülleri topladı. Yılın spor gazetesi ödülü FOTOMAÇ'a verilirken, yazarımız Olcay Çakır da yılın yorumcusu ödülünü aldı.