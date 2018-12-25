Rodallega çoştu!

Üst üste 3. maçında da ağları sarsmayı başaran 33 yaşındaki forvet, Fırtına kariyerinde bu seriyi ilk kez yakalarken, aynı zamanda toplamda 9. golünü kaydetti. Taraftarı önünde farklı bir motivasyonla oynayan Rodallega, bu gollerin tam 7'sini Akyazı'da kaydetti. Yalnızca A.Gücü ve Beşiktaş deplasmanlarında gol sevinci yaşayan yıldız, iç sahada ise Sivasspor (2), Kasımpaşa (2), Bursaspor ve Konyaspor'un ağlarını sarstı



DÖNÜM NOKTASI MALATYA



Ligin 12. haftasında Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olarak sezonun en farklı yenilgisini alan Trabzonspor, daha sonra yükselme sürecine girdi. Malatyaspor yenilgisi sonrasında 16 puanla 10. sıraya gerilen Karadeniz ekibi, daha sonra 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi, ligde de 29 puanla 2. sıraya kadar tırmandı. Geçen sezon da Malatyaspor yenilgisi dönüm noktası olmuştu. 1-0 mağlup olduğu bu maçtan sonra ligde 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.



KAÇANLARA YANIYORUZ



Başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, son haftalarda çok iyi bir seri yakaladıklarını belirtti. Bülbüloğlu, "Özellikle altyapıdan gelen oyuncularımızın bu işte çok büyük bir katkısı var. Herkes o forma için yüreğini koydu. Tam bir takım oldular. Şimdi son dakikalarda yenilen gollere ve içeride verilen puanlara yanıyoruz. Çok daha farklı bir yerde olabilirdik" ifadesini kullandı.



MAÇ MAÇ BAKIYORUZ



Şampıyonluk kelimesinden kaçındıklarını kaydeden Bülbüloğlu, "Başkan da dahil olmak üzere önümüze maç maç bakıyoruz. Bu şekilde de takım üzerine koyarak gidiyor. Aşılması gereken ciddi anlamda maddi problemler var. Bunlar yönetimi, kulübü zorluyor. Şu anda yönetim, teknik kadro, oyuncular, herkes büyük bir özveriyle işi götürüyor" dedi.



YASAK YALANLAMASI



Kulübe transfer yasağının geldiğine yönelik haberler yalanlandı. Milan'a Sosa ve Kucka'dan kalan ödemeleri yapmak için mayıs ayının sonuna kadar sürelerinin olduğu belirtildi. Bu paraların verilmemesi halinde yaz transfer dönemi için sıkıntı olabileceği dile getirildi.



BAYRAKLARI HAZIRLAYIN



Yerel gazeteler, Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ederek devreyi ikinci sırada kapatan Trabzonspor için, 'Bayrakları hazırlayın' yorumunda bulundu. Taka "Bayrakları hazırlayın", Sonnokta "Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek", Kuzey Ekspres "4 çay 1'i açık", Günebakış "Karadeniz derbisinde Trabzonspor güldü, Rizespor üzüldü" başlıklarını attı.