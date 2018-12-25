Onazi'ye Ağaoğlu'ndan doğum günü sürprizi
25 Aralık 2018, Salı
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Onazi'ye Ağaoğlu'ndan sürprizi

Onazi'ye Ağaoğlu'ndan doğum günü sürprizi

Kulüp Başkanı , dün ameliyat olan 'ye tedavi olduğu hastanede sürpriz kutlaması yaptı.

maçında sakatlanan ve dün akşam saatlerinde 'da aşil tendonundan ameliyat olan 'ye , ameliyatının ardından sürpriz bir kutlaması gerçekleştirdi. 26 yaşına giren Onazi için tedavi olduğu hastanede pasta ile kutlama yapan Ağaoğlu, Nijeryalı orta saha oyuncusunun bir an önce iyileşerek takımdaki yerini alması temennisinde bulundu.

Onazi ise Ağaoğlu'na bu güzel sürprizi ve temennileri için teşekkür etti.

  1. 25.12.2018 09:51
  2. Güncelleme: 25.12.2018 10:36
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