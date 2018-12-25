Onazi'ye Ağaoğlu'ndan doğum günü sürprizi
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün ameliyat olan Ogenyi Onazi'ye tedavi olduğu hastanede sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve dün akşam saatlerinde İstanbul'da aşil tendonundan ameliyat olan Ogenyi Onazi'ye Ahmet Ağaoğlu, ameliyatının ardından sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. 26 yaşına giren Onazi için tedavi olduğu hastanede pasta ile kutlama yapan Ağaoğlu, Nijeryalı orta saha oyuncusunun bir an önce iyileşerek takımdaki yerini alması temennisinde bulundu.
Onazi ise Ağaoğlu'na bu güzel sürprizi ve temennileri için teşekkür etti.
- 25.12.2018 09:51
- Güncelleme: 25.12.2018 10:36
-
Tolgay Arslan - Ozan Tufan takası yattı
Toplam 1
Yorum
umut şener volkan demirel ve dirar 3ü gelsin tolgay öyle gitsin bu oyuncular patlama yapar bizde burak dışında diagne çift forvet gelsin
-
Fenerbahçe 9 gün izin yapacak
Toplam 1
Yorum
muti izin çok az 9 değil 29 gün olmalıydı yakım düşme potasında adamlar izin derdinde yazıklar olsun al parayı yat
-
Potuk yetişecek
Toplam 1
Yorum
doğruluk potuk yetişse ne olur yetişmese ne oluur..
Onazi'ye Ağaoğlu'ndan doğum günü sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.