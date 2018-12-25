Kod adı başarı
Ünal Karaman, verdiği radikal kararlarla ilkleri yaşattı.
GENÇLERE ŞANS VERDİ
Yönetim ile uyum içinde çalışan teknik direktör Ünal Karaman, radikal kararlara da imza attı. Özellikle Burak ve Onur gibi Türk futbolunun iki önemli ismini kadro dışı bırakma cesaretini gösteren deneyimli hoca, sonraki süreçte genç oyunculara şans verdi ve onlardan takıma önemli katkı sağladı.
ADINI TARİHE YAZDIRDI
Karaman, Trabzon'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 11 isimden biri olarak da kulübün tarihine geçti. Bordo-mavililerde daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Şota aynı yoldan geçti.
8 YIL SONRA İLK KEZ
Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Çaykur Rizespor'u mağlup ederek averajla ikincilik koltuğuna oturan Trabzonspor, 8 sezon sonra ilk 2 sırada yer aldı. Fırtına 2018-19'un ilk yarısını 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle toplamda 29 puan alarak lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamladı. En son 2010-11'in 17. haftasında 42 puanla birinci sırada yer alıp en iyi dönemini geçiren bordo-mavililer, geçen sezon da 29 puan toplamasına rağmen ilk yarıyı 7. tamamlayabilmişti.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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