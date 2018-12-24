Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Yazıcı, “Hep hayalimdi. Gençlere güvenmeye devam etsinler” dedi.
Birinci kaptan Jose Sosa ile ikinci kaptan Joao Pereira'nın yokluğunda Trabzonspor formasıyla ilk kez sahaya kaptan çıkan Yusuf Yazıcı, "Hayalini kurduğum bir şeydi. Bana bu görevi veren herkese teşekkür ederim. Elimden geldiğince yerine getirmeye çalıştım. Gençlere verilen güvenin sembolüydü aslında. Bize güvenmeye ve inanmaya devam etsinler" diye konuştu. Yusuf, takım arkadaşlarına gösterdikleri mücadele için teşekkür ederek, "Trabzonspor rüyalar takımı olmaya devam edecek" dedi.
- 24.12.2018
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İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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