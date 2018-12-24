Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
24 Aralık 2018, Pazartesi
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kaptan çıktı

Yusuf Yazıcı kaptan çıktı

Yazıcı, “Hep hayalimdi. Gençlere güvenmeye devam etsinler” dedi.

Birinci kaptan ile ikinci kaptan Joao Pereira'nın yokluğunda formasıyla ilk kez sahaya kaptan çıkan , "Hayalini kurduğum bir şeydi. Bana bu görevi veren herkese teşekkür ederim. Elimden geldiğince yerine getirmeye çalıştım. Gençlere verilen güvenin sembolüydü aslında. Bize güvenmeye ve inanmaya devam etsinler" diye konuştu. Yusuf, takım arkadaşlarına gösterdikleri mücadele için teşekkür ederek, "Trabzonspor rüyalar takımı olmaya devam edecek" dedi.

  1. 24.12.2018
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