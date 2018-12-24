Teknik direktör Ünal Karaman, kaybetmeyi sevmediğini, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. 52 yaşındaki hoca, "Ben 96 yılını halen unutmuş değilim. Bazen acısı halen içime kor gibi oturur. Ama maalesef spor işi böyle bir iş. Önemli olan mevcut hatalardan, yaşanmış acılardan ders çıkarıp geleceğe daha emin adımlarla yürümek. Bazı maçlar beni çok üzdü" diye konuştu.



SAMİMİ OYUN



Karaman, eksik oyuncuların fazlalığına da vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Geçen haftadan zorluk vardı. Önemli bölgelerde oyuncularımız yoktu ama takım olmak böyle bir şey. Yerlerine kullandığımız oyuncular o samimiyeti, gayret, duruşu gösterdiler, bize bu mutluluğu yaşattılar. Değerli başkanımız nezdinde yönetim kurulu üyelerimize, taraftarımıza, oyuncularıma teşekkür ediyorum."



MAZERET YOK



Sakatlanan Onazi ile ilgili Karaman, "Sosa, Onazi yok. Bu durumda mazeret üretmeyeceğiz. Başka oyuncuların farklı özelliklerini kullanmaya gayret göstereceğiz. Belki oyun karakterimizi değiştirip, elimizdeki doğru oyuncularla aklı, yüreği saha içinde kadro seçeceğiz. Şampiyonluk kelimesini benden duymayacaksınız" diye konuştu.

Yunus Emre SEL