Trabzonspor ve Rizespor'dan dostluk tablosu
Ağaoğlu, “Maç maç gidiyoruz. Şampiyon olacağız diye yola çıkmadık. Olursak da hayır demeyiz” dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 4-1'lik skorun ardından takıma övgü dizdi; "Trabzonspor'un hizmet ettiği değil, Trabzonspor'a hizmet eden futbolcular var artık. Maç maç gidiyoruz. Şampiyon olacağız diye yola çıkmadık. Olursak da hayır demeyiz. Ekuban geldiği zaman, 2. ligden oyuncu diyenler şimdi 'alalım' diyor. İyi sözleşme yaptık, istediğimiz zaman alırız. Forma ona yakıştı. Yakışanın üzerinde kalır. Transferde alınan futbolcular da olacak, gidecekler de.. Önce bu kadroya saygı duyalım. Onazi'nin yerine oyuncu alacak mıyız? Haluk Şahin'le konuştum, 'Altyapıda 2 oyuncu var' dedi."
DOSTLUK TABLOSU
Trabzonspor, maçtan önce misafir takım yönetimine yemek yedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı buluşmada iki taraf da birbirine başarı diledi. Ağaoğlu, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a günün anısına hediyeler verdi.
- 24.12.2018
-
Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
-
Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
-
Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Trabzonspor ve Rizespor'dan dostluk tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.