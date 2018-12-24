Trabzonspor ve Rizespor'dan dostluk tablosu
24 Aralık 2018, Pazartesi
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ve Rizespor'dan dostluk tablosu

Trabzonspor ve Rizespor'dan dostluk tablosu

Ağaoğlu, “Maç maç gidiyoruz. Şampiyon olacağız diye yola çıkmadık. Olursak da hayır demeyiz” dedi.

Başkanı 4-1'lik skorun ardından takıma övgü dizdi; "Trabzonspor'un hizmet ettiği değil, Trabzonspor'a hizmet eden futbolcular var artık. Maç maç gidiyoruz. Şampiyon olacağız diye yola çıkmadık. Olursak da hayır demeyiz. Ekuban geldiği zaman, 2. ligden oyuncu diyenler şimdi 'alalım' diyor. İyi sözleşme yaptık, istediğimiz zaman alırız. Forma ona yakıştı. Yakışanın üzerinde kalır. Transferde alınan futbolcular da olacak, gidecekler de.. Önce bu kadroya saygı duyalım. Onazi'nin yerine oyuncu alacak mıyız? Haluk Şahin'le konuştum, 'Altyapıda 2 oyuncu var' dedi."

DOSTLUK TABLOSU

Trabzonspor, maçtan önce misafir takım yönetimine yemek yedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Başkanı Hasan Kartal ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı buluşmada iki taraf da birbirine başarı diledi. Ağaoğlu, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a günün anısına hediyeler verdi.

  1. 24.12.2018
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