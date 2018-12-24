Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de

Ligde son olarak 2015-16 sezonunun 4'üncü haftasını 10 puanlı lider Fenerbahçe ile eş puanda ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle ikinciliğe yükseldi. Toplamda 115 hafta sonra ligde ilk 2 içerisinde yer alan Trabzonspor, uzun bir aradan sonra da zirve yarışına ortak oldu.

2010-11'DEN SONRA EN İYİ İKİNCİ DÖNEMİ

Ayrıca Trabzonspor ilk yarılar itibariyle 40 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra 2017-18 sezonuyla birlikte en çok puan topladığı ikinci dönemi yaşadı. Devre arasına 29 puanla ikinci sırada giren bordo-mavililer, 2017-18 sezonunun 17 haftalık bölümünde de 29 puan toplamış ancak 7'nci sırada yer almıştı.

UĞURCAN VE YUSUF'DAN 'ŞAMPİYONLUK' MESAJI

Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaleyi devralan Uğurcan Çakır, şampiyonluk inancını devam ettireceklerini söyledi. Genç kaleci, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sezonun 1'inci devresini güzel bir galibiyet ile tamamladığımız için mutluyuz. Devre arası kampında çok iyi hazırlanıp sezonun 2'nci devresine iyi başlayıp, şampiyonluk inancımızı devam ettireceğiz. Tebrikler takım" dedi.

Yusuf Yazıcı ise yaptığı paylaşımda, "Enerjimiz de inancımız da yüksek! 2019 bizim yılımız olsun" ifadelerine yer verdi.