Trabzonspor evinde kral
24 Aralık 2018, Pazartesi
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evinde kral

Trabzonspor evinde kral

Sezonun ilk devresinde evinde 20 puan toplayan , iç saha puan cetvelinde zirvede yer aldı.

Spor Toto Süper Ligin ilk yarısını sahasında galibiyetiyle kapatan , iç sahadaki performansı dikkat çekti. ekibi ligde topladığı 29 puanın 20'sini iç sahada elde etti. İç saha puan sıralamasında zirvede yer alarak bu sezon iç sahada en çok puan toplayan takım oldu.

9 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ
Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı 9 maçta sadece bir kez yenilirken, sahasında 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, bu sezonun ilk yarısında 32 gol atarken bu gollerin 22'ne kendi evinde attı. Yediği 22 golün 8'ini ise evinde oynadığı maçlarda kalesinde gördü. Bordo-mavililer evindeki tek yenilgisini ise 'ye karşı 2-1'lik sonuçla aldı.

ORTALAMA 30 BİN SEYİRCİYE OYNADI
Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadı'nda, bu sezon bin seyirciyle oynadı. Bordo-mavililerin evinde 'ı 4-0 mağlup ettiği maçı 37 bine yakın taraftar izlerken, 'yi 2-1 mağlup ettiği maçı ise 38 binin üzerinde taraftar izledi.

  1. 24.12.2018 11:34
  2. Güncelleme: 24.12.2018 13:29
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