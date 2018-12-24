Trabzonspor, ligin ilk devresinin son haftasında Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek muhteşem bir kapanış yaptı. Ünal Karaman ile müthiş bir çıkış yakalayan, son 11 maçta sadece 1 kez kaybeden bordo-mavili takım, tarihi bir başarıya da imza attı. 52 yaşındaki teknik adam, 2010-11'den sonra bir ilki yaşattı ve Fırtına, Spor Toto Süper Lig'de 8 yıl sonra ikinci sıraya yükseldi.



ÖMÜR TARİHE GEÇTİ

19 yaşındaki Abdülkadir Ömür, bu sezon ilk gollerini dün attı. Bu maç öncesine kadar yaptığı 3 asistle takımına katkı sağlayan genç yıldız, 2017-18'i 3 gol ve 6 asistle tamamlamıştı. Abdülkadir, Trabzonspor formasıyla ilk lig maçına (17.12.2016) çıktığından bu yana ligde bir maçta iki gol atan en genç isim oldu (19 yıl, 5 ay ve 28 gün).



11 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Fırtına, Süper Lig'de oynadığı son 11 maçın sadece birinde yenildi (6 galibiyet, 4 beraberlik) ve beş maçtır kaybetmiyor (4 galibiyet 1 beraberlik).



KOLBASTILI KUTLAMA

Eksiklere rağmen 4-1 kazanan bordo- mavili takımda futbolcular, maç sonrası orta alanda toplanarak kolbastı oynadı. Büyük sevinç yaşandı.



22

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 35. kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 22-5 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşma berabere bitti. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 71 gole, Rizespor 27 golle karşılık verebildi.



TECRÜBELİ HOCA, 8 YILLIK HASRETİ PARÇALADI

Dün iki gol atan ve enfes bir performans sergileyen Abdülkadir Ömür, maç sonrası çok mutlu olduğunu söyledi. 19 yaşındaki futbolcu, "61 numaraya layık olmaya çalıştık. İkinci sıraya çıktık ama hedefimiz şampiyonluğa oynamak. Amacımız mutlu sona ulaşmak. Biz iyi bir takım olduk" dedi.