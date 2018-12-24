Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti!
Abdülkadir Ömür (2), Rodallega ve Nwakaeme ile Çaykur Rize’yi dağıtan Fırtına, 2010-11’den sonra ilk kez 2. sıraya çıktı, taraftarı coşturdu
Trabzonspor, ligin ilk devresinin son haftasında Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek muhteşem bir kapanış yaptı. Ünal Karaman ile müthiş bir çıkış yakalayan, son 11 maçta sadece 1 kez kaybeden bordo-mavili takım, tarihi bir başarıya da imza attı. 52 yaşındaki teknik adam, 2010-11'den sonra bir ilki yaşattı ve Fırtına, Spor Toto Süper Lig'de 8 yıl sonra ikinci sıraya yükseldi.
ÖMÜR TARİHE GEÇTİ
19 yaşındaki Abdülkadir Ömür, bu sezon ilk gollerini dün attı. Bu maç öncesine kadar yaptığı 3 asistle takımına katkı sağlayan genç yıldız, 2017-18'i 3 gol ve 6 asistle tamamlamıştı. Abdülkadir, Trabzonspor formasıyla ilk lig maçına (17.12.2016) çıktığından bu yana ligde bir maçta iki gol atan en genç isim oldu (19 yıl, 5 ay ve 28 gün).
11 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ
Fırtına, Süper Lig'de oynadığı son 11 maçın sadece birinde yenildi (6 galibiyet, 4 beraberlik) ve beş maçtır kaybetmiyor (4 galibiyet 1 beraberlik).
KOLBASTILI KUTLAMA
Eksiklere rağmen 4-1 kazanan bordo- mavili takımda futbolcular, maç sonrası orta alanda toplanarak kolbastı oynadı. Büyük sevinç yaşandı.
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Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 35. kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 22-5 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşma berabere bitti. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 71 gole, Rizespor 27 golle karşılık verebildi.
TECRÜBELİ HOCA, 8 YILLIK HASRETİ PARÇALADI
Dün iki gol atan ve enfes bir performans sergileyen Abdülkadir Ömür, maç sonrası çok mutlu olduğunu söyledi. 19 yaşındaki futbolcu, "61 numaraya layık olmaya çalıştık. İkinci sıraya çıktık ama hedefimiz şampiyonluğa oynamak. Amacımız mutlu sona ulaşmak. Biz iyi bir takım olduk" dedi.
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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