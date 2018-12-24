Önder Bülbüloğlu: “Kaçan puanlara yanıyoruz”
Spor Toto Süper Lig’in ilk devresini 29 puanla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor’da UEFA, FIFA, Dış ilişkiler ve hukuktan sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, ligde çok daha farklı bir yerde olabileceklerini, kaçan puanlara yandıklarını söyledi.
Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, yaptığı açıklamada, son haftalarda çok iyi bir seri yakaladıklarını belirterek, "Özellikle altyapıdan gelen oyuncularımızın bu işte çok büyük bir katkısı var. Herkes o forma için yüreğini koydu. Tam bir takım oldular. Şimdi son dakikalarda yenilen gollere ve içeride verilen puanlara yanıyoruz. Çok daha farklı bir yerde olabilirdik. Bu da olabileceğimizin göstergesidir. İnşallah bu ortam bozulmaz. Yönetim de üzerine düşen her şeyi yapmanın gayreti içerisinde" dedi.
"TAKIM ÜZERİNE KOYARAK GİDİYOR"
Şampiyonluk kelimesinden kaçındıklarını da kaydeden Bülbüloğlu, "Başkan da dahil olmak üzere önümüze maç maç bakıyoruz. Bu şekilde de takım üzerine koyarak gidiyor. Aşılması gereken ciddi anlamda maddi problemler var. Bunlar yönetimi, kulübü zorluyor. Şu anda yönetim, teknik kadro, oyuncular, herkes büyük bir özveriyle işi götürüyor" diyerek açıklamalarını tamamladı.
TRANSFER YASAĞI YOK
Bu arada yaklaşan transfer dönemi öncesi Trabzonspor'a transfer yasağının geldiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı, kulübe transfer yasağıyla ilgili olarak gelen herhangi bir belgenin olmadığı ifade edildi. Trabzonspor'un Milan Kulübü'ne Sosa ve Kucka'nın transferinden kalan ödemeleri yapmak için de Mayıs ayının sonuna kadar sürelerinin olduğu belirtildi. Bordo-mavililerin Mayıs ayının sonuna kadar bu ödemeleri yapmaması durumunda ise yaz transfer dönemi için transfer yasağının gündeme gelebileceği ancak yönetimin bu ödemeleri gerçekleştirme noktasında çalışma başlattığı kaydedildi.
- 24.12.2018 11:30
- Güncelleme: 24.12.2018 13:27
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti!
Toplam 1
Yorum
İbrahim Türkdemiir Bu aşama da yapılacak şey kulübe toyekün bir yardım kampanyası başladılmalıdır
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Ahmet Ağaoğlu: "Onazi sezonu kapamış olabilir"
Toplam 3
Yorum
mami ts 1461 mi o zaman bi kaç sene sonra beraber aynı ligde oynarlar. bu iş sadece alt yapı ve 1461 le olmuyor gençlerede yazık edersiniz.
Önder Bülbüloğlu: “Kaçan puanlara yanıyoruz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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