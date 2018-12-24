Onazi sezonu kapattı
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Onazi sezonu kapattı

Onazi sezonu kapattı

Onazi sakat sakat oynamak istedi. Aşil tendonu koptu, 1 yıl oynayamayabilir.

'u farklı mağlup eden , Ogenyi Onazi şoku ile sarsıldı. Nijeryalı futbolcu, karşılaşmanın 30. dakikasında topsuz alanda kendini bir anda yere bırakırken, sahayı sedye ile terk etti. Hastaneye kaldırılan başarılı ön liberonun ilk kontrolünde aşil tendonunun koptuğu belirlendi. Bir futbolcunun başına gelebilecek en kötü sakatlığı yaşayan ve 1 yıl oynayamayabileceği belirtilen yıldız futbolcunun yerine dün oyuna Kucka girdi.

Karadeniz ekibinde Sosa ile Zargo Toure'nin de sakatlığı bulunuyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, devre arasında daha çok altyapıdan ve 1461 Trabzon'dan oyuncu almaya odaklı yapacaklarını söyledi. Ağaoğlu, Onazi'nin sakatlığıyla ilgili olarak ise şu açıklamalarda bulundu: "Onazi niye sakatlandı. Israrla oynamak istedi. Ama gerçekten ısrarla oynamak istediği için koptu. Sosa, Abdülkadir, Yusuf ve Pereira ısrarla her maçta oynamak istediler. Biz takım futbolu oynuyoruz. Bir aidiyet duygusuyla futbol adına savaşarak oynuyorlar."
  1. 24.12.2018
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