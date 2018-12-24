Onazi sezonu kapattı
Onazi sakat sakat oynamak istedi. Aşil tendonu koptu, 1 yıl oynayamayabilir.
Karadeniz ekibinde Sosa ile Zargo Toure'nin de sakatlığı bulunuyor.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, devre arasında daha çok altyapıdan ve 1461 Trabzon'dan oyuncu almaya odaklı yapacaklarını söyledi. Ağaoğlu, Onazi'nin sakatlığıyla ilgili olarak ise şu açıklamalarda bulundu: "Onazi niye sakatlandı. Israrla oynamak istedi. Ama gerçekten ısrarla oynamak istediği için koptu. Sosa, Abdülkadir, Yusuf ve Pereira ısrarla her maçta oynamak istediler. Biz takım futbolu oynuyoruz. Bir aidiyet duygusuyla futbol adına savaşarak oynuyorlar."
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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