Muhteşem Uğurcan
İkisi karşı karşıya olmak üzere 6 kurtarışla yıldızlaştı.
Fenerbahçe, Kayseri ve Konya maçlarında yalnızca kalesinde 1 gol gören Uğurcan Çakır dün de harikaydı. 22 yaşındaki file bekçisi, geçen hafta Beşiktaş derbisinde iki gol yese de 6 net kurtarışla alkışlanmıştı. Dün 7. dakikada Bodrin'in karşı karşıya pozisyonunda ve 69'da önce Brabec'in kısa mesafeden, ardından Umar'ın karşı karşıya vuruşlarını ile 6 net kurtarış yapan Uğurcan'ı arkadaşları tebrik etti.
- 24.12.2018
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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