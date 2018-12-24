Muhteşem Uğurcan – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Muhteşem Uğurcan

Muhteşem Uğurcan

İkisi karşı karşıya olmak üzere 6 kurtarışla yıldızlaştı.

, ve maçlarında yalnızca kalesinde 1 gol gören Uğurcan Çakır dün de harikaydı. 22 yaşındaki file bekçisi, geçen hafta derbisinde iki gol yese de 6 net kurtarışla alkışlanmıştı. Dün 7. dakikada Bodrin'in karşı karşıya pozisyonunda ve 69'da önce Brabec'in kısa mesafeden, ardından Umar'ın karşı karşıya vuruşlarını ile 6 net kurtarış yapan Uğurcan'ı arkadaşları tebrik etti.

  1. 24.12.2018
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