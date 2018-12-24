Muhteşem Uğurcan

Fenerbahçe, Kayseri ve Konya maçlarında yalnızca kalesinde 1 gol gören Uğurcan Çakır dün de harikaydı. 22 yaşındaki file bekçisi, geçen hafta Beşiktaş derbisinde iki gol yese de 6 net kurtarışla alkışlanmıştı. Dün 7. dakikada Bodrin'in karşı karşıya pozisyonunda ve 69'da önce Brabec'in kısa mesafeden, ardından Umar'ın karşı karşıya vuruşlarını ile 6 net kurtarış yapan Uğurcan'ı arkadaşları tebrik etti.