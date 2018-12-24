Gol makinası Hugo

Karadeniz ekibinin forveti Hugo Rodallega, Süper Lig'de forma giydiği son üç maçta da gol attı; bunu Trabzonspor formasıyla ilk kez başardı. Kolombiyalı yıldız, "İkinci devrede çok iyi oynadık ve kazandık. Çok mutluyuz" dedi.