Gol makinası Hugo
Karadeniz ekibinin forveti Hugo Rodallega, Süper Lig'de forma giydiği son üç maçta da gol attı; bunu Trabzonspor formasıyla ilk kez başardı.
Karadeniz ekibinin forveti Hugo Rodallega, Süper Lig'de forma giydiği son üç maçta da gol attı; bunu Trabzonspor formasıyla ilk kez başardı. Kolombiyalı yıldız, "İkinci devrede çok iyi oynadık ve kazandık. Çok mutluyuz" dedi.
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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