Gol makinası Hugo – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Gol makinası Hugo

Gol makinası Hugo

ekibinin forveti , 'de forma giydiği son üç maçta da gol attı; bunu formasıyla ilk kez başardı.

ekibinin forveti , 'de forma giydiği son üç maçta da gol attı; bunu formasıyla ilk kez başardı. Kolombiyalı yıldız, "İkinci devrede çok iyi oynadık ve kazandık. Çok mutluyuz" dedi.

  1. 24.12.2018
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