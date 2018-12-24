Gökhan Akkan bitiremedi

Çaykur Rizespor'un birinci kalecisi Gökhan Akkan, maçın ikinci yarısına çıkamadı. İlk yarının sonunda Hugo Rodallega ile çıktığı bir hava topu mücadelesi sırasında belinde sıkıntı yaşayan 23 yaşındaki file bekçisi, devre arasında yerini Ujkani'ye bıraktı. Gökhan Akkan'ın tedavisine başlandığı bildirildi. Gökhan'ın yerine oyuna dahil olan Ujkani, hataları ile saç baş yoldurdu.