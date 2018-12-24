Gökhan Akkan bitiremedi
Belinden sakatlanan Rize’nin kalecisi, 2. yarıya çıkamadı.
Çaykur Rizespor'un birinci kalecisi Gökhan Akkan, maçın ikinci yarısına çıkamadı. İlk yarının sonunda Hugo Rodallega ile çıktığı bir hava topu mücadelesi sırasında belinde sıkıntı yaşayan 23 yaşındaki file bekçisi, devre arasında yerini Ujkani'ye bıraktı. Gökhan Akkan'ın tedavisine başlandığı bildirildi. Gökhan'ın yerine oyuna dahil olan Ujkani, hataları ile saç baş yoldurdu.
- 24.12.2018
-
Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
-
Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
-
Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Gökhan Akkan bitiremedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.