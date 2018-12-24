Gidecek ve gelecekler – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Gidecek ve gelecekler

Gidecek ve gelecekler

sekreter , gidecek ve gelecek futbolcular olduğunu söyledi.

sekreter , gidecek ve gelecek futbolcular olduğunu söyledi. Sağıroğlu, "Gidecekler kalacaklar, gelecek haftada basınla beraber paylaşılacak. yapacak olduğumuz yer 1461. Oradan alacağız" dedi.

  1. 24.12.2018
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