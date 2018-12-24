Gidecek ve gelecekler
Genel sekreter Ömer Sağıroğlu, gidecek ve gelecek futbolcular olduğunu söyledi.
Genel sekreter Ömer Sağıroğlu, gidecek ve gelecek futbolcular olduğunu söyledi. Sağıroğlu, "Gidecekler kalacaklar, gelecek haftada basınla beraber paylaşılacak. Transfer yapacak olduğumuz yer 1461. Oradan alacağız" dedi.
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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