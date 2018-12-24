4 saatlik toplantı – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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4 saatlik toplantı

4 saatlik toplantı

Başkan ve yönetim kurulu üyeleri maçtan 4 saat önce stada gelerek toplantı yaptı.

Başkan ve yönetim kurulu üyeleri maçtan 4 saat önce stada gelerek toplantı yaptı. Toplantıda devre arasında izlenecek olan transfer politikası ve ekonomik program masaya yatırıldı, kulübün yol haritası çizildi.

  1. 24.12.2018
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