3 mecburi değişiklik – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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3 mecburi değişiklik

3 mecburi değişiklik

, maçında üç mecburi revizyona gitti.

, maçında üç mecburi revizyona gitti. Sosa'nın yerine Amiri, Toure'nin yerine Hosseini ve kart cezalısı Pereira'nın yerine Kamil oynadı. Kamil tam 20 hafta sonra ligde forma şansı buldu.

  1. 24.12.2018
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