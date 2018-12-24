3 mecburi değişiklik
Ünal Karaman, Çaykur Rize maçında üç mecburi revizyona gitti.
Ünal Karaman, Çaykur Rize maçında üç mecburi revizyona gitti. Sosa'nın yerine Amiri, Toure'nin yerine Hosseini ve kart cezalısı Pereira'nın yerine Kamil oynadı. Kamil tam 20 hafta sonra ligde forma şansı buldu.
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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