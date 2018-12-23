Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, yarın evinde Çaykur Rizspor'u ağırlayacak. 35. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında geride kalan 34 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 21-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takımın 8 karşılaşması ise beraberlikle bitti. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 67 gole, Çaykur Rizespor 25 golle karşılık verebildi.

11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Onazi, Yusuf, Abdülkadir, Amiri, Nwakaeme, Rodallega

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Brabec, Mehmet, Orhan, Petrucci, Saadene, Umar, Boldrin, Samudio, Muriç

Trabzonspor, sahasında bir kez kaybetti

Trabzonspor 4 maçtır kaybetmiyor

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sahasında yaptığı 17 maçın sadece birini kaybetti. Evinde oynadğı 2 maçtan sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 14 kez galip gelerek, rakibine büyük üstünlük sağladı. Trabzonspor, rakibi karşısındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor, sahasında 41 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise bordo-mavili takım, 2015-2016 sezonunda 6-0'lık sonuçla aldı.Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçın sadece birinde yenildi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 5 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Trabzonspor, son 4 maçta ise yenilmedi.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ligin son 4 haftasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle zirve yarışını sürdürüp, 4. sıraya yükselen bordo-mavililer, Çaykur Rizespor engelini de kayıpsız geçmek istiyor.

Bordo-mavili takımda Arjantinli oyuncu Jose Sosa ile Senegalli futbolcu Zargo Toure sakatlıkları, Portekizli Joao Pereira ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Trabzonpor'un yarın ki karşılaşmaya, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Onazi, Kucka, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

Yusuf Yazıcı, kaptan

Karadeniz ekibinde Sosa ve Pereira'nın yokluğunda genç oyuncu Yusuf Yazıcı, sahaya kaptan olarak çıkacak.

Trabzonspor'da 2015-2016 sezonunda ilk kez A takıma yükselen ve daha sonra A Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Yazıcı, 21 yaşında bordo-mavililerde kaptanlık bandını koluna takacak.