Rapor verecek – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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Rapor verecek

Rapor verecek

, maçının ardından gidecek ve kalacak oyuncular hakkındaki raporunu yönetime sunacak.

'da devre arası takımda yapılacak olan revizyon öncesi gözler teknik direktör 'da... Bordo-mavili çalıştırıcı, maçının ardından hazırladığı rapora son şeklini verip yönetime sunacak. Karaman'ın takımın genel durumundan memnun olmakla birlikte defans ve orta sahaya takviye yapılmasını talep edeceği öğrenildi. Başarılı hocanın, alınacak stoperin tecrübeli ve mevcut kadroda bulunan genç oyunculara ağabeylik yapabilecek özellikte olmasını istediği, orta sahaya da rekabeti artıracak bir futbolcu transferi üzerinde durduğu bildirildi.
  1. 23.12.2018
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