Forması müzede – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Forması müzede

Forması müzede

Arşiv ve Müze Kurulu, "Trabzonspor'umuz arşivlensin, güçlensin, destek sensin" kampanyası başlatmıştı. Bu kapsamda eksik olan teknik direktör 'ın forması, Trabzonspor üyesi Emre Ahıskalıoğlu tarafından müzeye bağışlandı.

Karaman'ın 1995- 96'da terlettiği bordo- mavili forma, artık Mustafa Şamil Ekinci Müzesi'nde sergilenecek.

  1. 23.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Forması müzede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN