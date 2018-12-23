Forması müzede
Trabzonspor Arşiv ve Müze Kurulu, "Trabzonspor'umuz arşivlensin, güçlensin, destek sensin" kampanyası başlatmıştı. Bu kapsamda eksik olan teknik direktör Ünal Karaman'ın forması, Trabzonspor üyesi Emre Ahıskalıoğlu tarafından müzeye bağışlandı.
Karaman'ın 1995- 96'da terlettiği bordo- mavili forma, artık Mustafa Şamil Ekinci Müzesi'nde sergilenecek.
- 23.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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