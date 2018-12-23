Forması müzede

Trabzonspor Arşiv ve Müze Kurulu, "Trabzonspor'umuz arşivlensin, güçlensin, destek sensin" kampanyası başlatmıştı. Bu kapsamda eksik olan teknik direktör Ünal Karaman'ın forması, Trabzonspor üyesi Emre Ahıskalıoğlu tarafından müzeye bağışlandı.

Karaman'ın 1995- 96'da terlettiği bordo- mavili forma, artık Mustafa Şamil Ekinci Müzesi'nde sergilenecek.