Ekuban’ı geri istiyor – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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Ekuban’ı geri istiyor

Ekuban’ı geri istiyor
Leeds United, bordomavili takıma kiraladığı Caleb Ekuban'ı attığı goller sonrası yeniden izlemeye aldı. Leeds taraftarları da sosyal medyada, 'Ekuban'ı eve geri getirin' mesajları paylaşarak, Ganalı futbolcuyu yeniden takımlarında görmek istediklerini belirttiler.

OPSİYON HAKKI VAR
Ekuban'da kozlar ise 'da... Yönetim, sezon başında 200 bin euro'ya kiraladığı Caleb'in 1 milyon euro ödeyerek bonservisini alma sahip.
  1. 23.12.2018
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