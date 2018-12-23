Belek kampı 3 Ocak’ta – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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kampı 3 ’ta

Belek kampı 3 Ocak’ta
Devre arası kampının programı belli oldu. Bordo-mavili takım, 3-12 tarihleri arasında 'te kamp yapacak. 3 Ocak 2019 Perşembe günü saat 16.00'da toplanacak olan teknik heyet ve futbolcular, ilk antrenmanı saat 18.00'de gerçekleştirecek.
  1. 23.12.2018
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