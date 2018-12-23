Ahmet Ağaoğlu: "Onazi sezonu kapamış olabilir"
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu maç sonu Onazi'nin sakatlığı durumu hakkında açıklama yaptı.
Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Onazi'den kötü haber geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Maçın 30. dakikasında sakatlık geçirerek karşılaşmaya devam edemeyen Onazi'nin aşil tendonu koptu.
Maçın ardından açıklamada bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Onazi'nin durumu ile ilgili olarak, "Aşil tendonu kopmuş. Sezonu kapatmış olabilir" dedi.
Nijeryalı futbolcunun son durumu yapılacak tetkikler sonrasında netlik kazanacak.
- 23.12.2018 18:46
- Güncelleme: 23.12.2018 19:28
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
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Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Ahmet Ağaoğlu: "Onazi sezonu kapamış olabilir" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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