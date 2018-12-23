Ahmet Ağaoğlu: "Onazi sezonu kapamış olabilir" – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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: " sezonu kapamış olabilir"

Ahmet Ağaoğlu: "Onazi sezonu kapamış olabilir"

Kulübü Başkanı maç sonu 'nin sakatlığı durumu hakkında açıklama yaptı.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan 'den kötü haber geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Maçın 30. dakikasında sakatlık geçirerek karşılaşmaya devam edemeyen Onazi'nin aşil tendonu koptu.

Maçın ardından açıklamada bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı , Onazi'nin durumu ile ilgili olarak, "Aşil tendonu kopmuş. Sezonu kapatmış olabilir" dedi.

Nijeryalı futbolcunun son durumu yapılacak tetkikler sonrasında netlik kazanacak.

  1. 23.12.2018 18:46
  2. Güncelleme: 23.12.2018 19:28
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